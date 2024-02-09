Эксперт: Нанесения ударов по НПЗ и нефтегазовой отрасли РФ решают три важные задачи 9.02.2024, 23:27

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Россия несет серьезные убытки.

Дроновые атаки на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) РФ предусматривают только один из элементов того, чтобы у российских войск отсутствовало топливо. Основная задача, которая ставится, — нанесение серьезного ущерба российской экономике. Особенно одной из приоритетных отраслей.

Об этом сегодня, 9 февраля, в эфире телеканала FREEДОМ заявил руководитель украинского Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

«То есть это уничтожение предприятий, которые поставляют, в том числе валютную выручку в российский бюджет. И потом дают возможность закупать у стран, помогающих России обходить санкции, вооружение либо какие-то элементы, приборы для производства вооружения, собственного военно-промышленного комплекса. Есть три важных момента, которые дают нанесения ударов по НПЗ и по нефтегазовой отрасли», — сказал он.

Так, по мнению Мусиенко, это:

Первое — Россия несет убытки. Она недополучает деньги, которые дают возможность ей вести войну против Украины.

Второе — деморализация окружения Путина, так называемых элит, которые являются собственниками со стороны частных инвесторов этих предприятий.

Третье — увеличение рисков для потенциальных покупателей этой нефти в связи с тем, что, возможно, Россия не сможет выполнить вовремя контрактные и договорные обязательства.

«То есть это еще и стимул искать других контрагентов и партнеров для тех, кто до сих пор сотрудничает с Россией в нефтегазовой отрасли на международной арене. Это основные задачи», — отметил эксперт.

Но, если говорить о таких объектах, как НПЗ в Брянской области либо вблизи границ Украины, это носит еще и комбинированный характер, уточнил он.

«Потому что с этих НПЗ потом нефтепродукты поступают непосредственно российским войскам. И когда они вовремя не поступают, это, конечно же, влияет и вынуждает войска противника и командование корректировать свои планы, Украине выигрывать дополнительное время для укрепления на тех или иных рубежах, или проведение других действий, о которых будет говорить командование», — резюмировал Александр Мусиенко.

Напомним, нефтеперерабатывающая отрасль Российской Федерации находится под серьезной угрозой. За последнее время атаки на российские нефтебазы стали обычным явлением. В связи с этим, прибыль Кремля от экспорта российской нефти существенно сократилась, и каких-то позитивных изменений в этой сфере не видно.