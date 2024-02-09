Британский полковник - о Сырском: Не остановится ни перед чем, волевой командир 9.02.2024, 23:55

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Александр Сырский

Новый главнокомандующий ВСУ внедрил в украинской армии методы командования НАТО.

Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский «не остановится ни перед чем» для защиты Украины от российского вторжения, заявил бывший полковник британской армии Ричард Кемп. Об этом сообщает британский таблоид The Sun (перевод — nv.ua) в пятницу, 9 февраля.

По мнению полковника, Сырский — тот «волевой командир», который сейчас нужен Украине.

«Как и его предшественник Валерий Залужный, он приложит все усилия для защиты своей страны», — сказал он.

Кемп лично встречался как с предыдущим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, так и с Сырским.

«Залужный был очень, очень популярным и очень, очень способным генералом. Но я также встречался с Сырским и сказал бы о нем то же самое. Возможно, он не пользуется таким же уровнем популярности, но он очень способный генерал. Он сильный командир, который будет сопротивляться любым попыткам союзников отправить его по пути, который он не поддерживает. Как генерал он очень профессиональный и целеустремленный», — считает британский полковник.

Кемп описал Сырского как «очень умного, сосредоточенного и уверенного в себе». По его словам, хотя украинский генерал учился в советской системе командования, он внедрил в украинской армии методы командования НАТО, что было очень важно для успехов Украины в 2022 году.

Полковник предполагает, что новому главнокомандующему ВСУ придется усилить мобилизацию, действуя осторожно, так как это «будет непопулярным шагом».

Кемп также отметил, что страна-агрессор Россия накопила огромное количество живой силы, боеприпасов, снарядов и ракет, и «Украине будет чрезвычайно сложно, если она не сможет обеспечить необходимые поставки от Запада».

Эксперт аналитического центра Chatham House Кир Джайлс также сказал The Sun, что, по его мнению, у президента были «веские причины» заменить главнокомандующего ВСУ, которого уважали и которым восхищались как военные, так и гражданские и который «достиг почти мифического статуса». Джайлс считает, что смена руководства указывает на изменение подхода к войне.

Сырский назвал свои задачи на посту главкома:

- четкое и детальное планирование действий всех органов военного управления с учетом потребностей фронта в новейшем оружии, «быстрое и рациональное» распределение всего необходимого для боевых частей;

- наличие информации обо всех потребностях фронта и ситуации на каждом участке;

- соблюдение баланса между выполнением боевых задач и восстановлением частей и подразделений с усилением обучения и подготовки;

- внедрение новых технических решений, масштабирование применения беспилотных систем и средств радиоэлектронной борьбы.