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Глава Генштаба Великобритании тайно помог Украине уничтожить корабли РФ

  • 1.03.2024, 8:11
  • 3,910
Глава Генштаба Великобритании тайно помог Украине уничтожить корабли РФ

Стали известны подробности.

Глава Генштаба Великобритании, адмирал Энтони Радакин помог Украине уничтожить российские корабли и открыть Черное море для торговли. Об этом написало издание The Times.

По словам журналистов, 58-летний адмирал Радакин должен был уйти в отставку в ноябре этого года, проработав три года на посту начальника штаба обороны. Однако премьер-министр Риши Сунак попросил его остаться на этом посту до осени 2025 года.

Издание пишет, что Радакин якобы проводил тайную «челночную дипломатию» между Украиной и США. Он встречался с украинскими военными на фоне беспокойства Белого дома по поводу того, что США оказались «слишком тесно» вовлечены в войну. Считается, что Радакин смог понять тактические детали сухопутной войны в Украине, а также связать их со стратегической картиной и необходимостью согласовать военный ответ с более широкими экономическими и дипломатическими усилиями.

В материале говорится, что Радакин якобы даже встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, чтобы обсудить стратегию Украины в войне и как Запад может ей помочь. В Украине Радакина любят за «мудрое стратегическое мышление». Более того, он якобы помогал Киеву в составлении боевых планов.

Как пишут журналисты, Радакин помог Силам обороны Украины реализовать стратегию по уничтожению российских кораблей и открытию Черного моря. Так, сейчас морская торговля Украины понемногу возвращается на довоенный уровень.

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