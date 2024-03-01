В Бресте загадочным образом повредили несколько остановок 1.03.2024, 8:14

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Что произошло?

В Бресте неизвестные повредили шесть павильонов на остановках общественного транспорта в новом микрорайоне Заречный. Об этом сообщила телерадиокомпания «Брест».

В частности, повреждены остановочные павильоны на улице Бориса Маслова, которые открыли пару лет назад. Как отмечается в сюжете, в них частично или полностью выбиты «достаточно прочные стекла», а также изображены «автографы вредителей».

По данным телеканала, обустройство одного такого остановочного пункта стоит 16 тысяч рублей, а замена одного стекла — тысячу рублей.

Некоторые местные жители думают, что остановки повредили подростки.

«Безобразие. Родители совершенно не смотрят за своими детьми. Вот я как-то наблюдала: стоит и бьет. Родители должны смотреть за детьми», «Это безобразие. Надо наказывать, надо, чтоб какие-то камеры здесь висели. Обидно, когда жители занимаются благоустройством, а такие вот люди делают такое нехорошее», «Не хватает чего-то — сходи на какой-то спорт, чтобы выплеснуть свою эмоцию. Нет, надо испортить имущество, что старались люди, делали», — высказали мнение они.

Однако не все так однозначно, поскольку нашлись свидетели того, что стекло на одной из остановок лопнуло само.

«На одной остановке я видел, что стекло само лопнуло. Целое стекло было. Мороз был. На глазах — щелк и все», — рассказал один из местных жителей.

В сюжете отмечается, что такое возможно, но на большинстве поврежденных остановок можно заметить место удара и «авторские подписи».

Сейчас обстоятельства повреждения остановок выясняются.