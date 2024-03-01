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Стая беспилотников намеревалась атаковать Воронеж, но полетела в неизвестном направлении

  • 1.03.2024, 8:16
  • 4,112
Стая беспилотников намеревалась атаковать Воронеж, но полетела в неизвестном направлении

Дроны вызвали панику у россиян.

В России в районе города Воронеж обнаружили 5 неизвестных беспилотников. Горожан призвали прятаться в безопасные места. Об этом сообщили «Вести Воронеж».

«Средствами обнаружения зафиксировано движение беспилотных летательных аппаратов в количестве около 5 единиц в направлении Воронежа», — говорится в сообщении.

В телеграм-канале «Типичный Воронеж» сначала сообщалось, что БпЛА так и не преодолели границы Воронежской области, а затем, что они вообще исчезли в неизвестном направлении.

Между тем губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке 1 БпЛА на территории Белгородщины.

«В Корочанском районе системой ПВО сбит БпЛА самолетного типа между населенными пунктами Городище и Резников. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал Гладков.

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