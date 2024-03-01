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Ошарашенный посланием Путина российский военный стал мемом в Сети

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  • 1.03.2024, 8:21
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Ошарашенный посланием Путина российский военный стал мемом в Сети

Безумное выражение лица зафиксировали на фоне «флага Украины».

29 февраля Владимир Путин в очередной раз обратился к Федеральному собранию с посланием. СМИ пишут, что эта речь стала рекордной – 2 часа 6 минут.

Во время части послания, где Путин говорил об армии, в кадр попал «герой» войны – его ошарашенное лицо моментально стало мемом и завирусилось в считанные часы, передает dialog.ua.

Российские СМИ отметили, что захватчики действительно сидел и несколько секунд смотрел в камеру с широко распахнутыми глазами, слушая фантазии Путина о вооруженных силах РФ.

Однако на этом смешные странности не закончились: прямо за спиной «героя СВО» сидел некто со значком, очень похожим на украинский флаг.

Позже стало известно, что ошарашенным слушателем Путина оказался Сергей Токарь.

Z-пропагандисты превознесли заслуги захватчика до небес, называя его «новой элитой РФ», заменившего интеллектуалов, бежавших от диктатора.

К слову, «ветеран», по версии пропагандистов, потерял руку в боях, но продолжил воевать.

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