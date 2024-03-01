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Франция заказала для ВСУ сто дронов Delair

  • 1.03.2024, 8:24
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Франция заказала для ВСУ сто дронов Delair

Когда их отправят в Украину?

Франция заказала у компании Delair 100 беспилотных летательных аппаратов для украинских военных. Уже летом беспилотники должны отправить в Украину.

Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

«Благодаря инновационной программе Франция заказывает у Delair 100 боеприпасов с дистанционным управлением, которые поступят в Украину этим летом», - написал Лекорню.

По его словам, французский военно-промышленный комплекс получит заказ на изготовление двух тысяч таких беспилотников – для французской и украинской армий.

«В общей сложности в нашей оборонной промышленности будут заказаны две тысячи дистанционно управляемых беспилотников. Для нужд наших войск и потребностей Украины», — отметил Лекорню.

Что известно о дронах Delair

Компания Delair производит несколько моделей разведывательных беспилотников дальностью полета от 8 до 100 км. Дроны, как правило, рассчитаны на выполнение задач сбора информации, мониторинга и разведки.

Лекорню не сообщил, какие именно дроны получат ВСУ. Но судя с опубликованных фото, речь идет о модели Delair DT46. Беспилотник самолетного типа способен пролетать около 100 км и нести нагрузку до 5 кг, при этом он способен приземляться в полностью автономном режиме на площадку размером 80 на 20 метров.

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