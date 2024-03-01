СМИ: ВСУ могли сбить еще один российский Су-35 1 1.03.2024, 14:27

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Самолет исчез с радаров между Мариуполем и Волновахой.

ВСУ могли сбить очередную «птичку» российских оккупантов. Об этом 1 марта заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в соцсетях.

«Опять. Самолет. Между Мариуполем и Волновахой. Наши передают, как видели только что падение, аналогичное предыдущему», — отметил он.

Чиновник сообщил, что детали и место вероятного падения выясняют.

«Вариант с большим БПЛА в теории тоже возможен, но вражеской ПВО не фиксировали», — добавил Андрющенко.

Впоследствии советник передал, что с радаров в районе Мариуполя исчез истребитель Су-35.

«Адский четверг»: последствия взрывов 29 февраля

В 13:00 29 февраля в Мариуполе прозвучала «серия громких взрывов». Позже, в 20:20 прогремел еще один взрыв.

«Место базирования россиян в промежутке между ул. Тополина и прорезью реки Кальчик. Внезапно (нет) вспыхнул пожар. Ждем версию «горел камыш, деревья гнулись» от россиян», — написал Андрющенко.

Местные жители выразили возмущение, что несмотря на мощный пожар проехала только одна пожарная машина.

«Чего-то не едут тушить. Странно, чего? Это просто «камыш»? Или не просто и не совсем камыш?», — подчеркнул советник.

Уже 1 марта Андрющенко поделился последствиями взрывов в Мариуполе.

«Подтверждаем ликвидацию «кары небесной» базированием оккупанта на северо-западе в направлении с. Старый Крым / Каменское / Кальчик. Минус состав БК», — передал чиновник.

Он добавил, что после взрыва в сторону Мелекино выехали две кареты «скорой». Такое количество и скорость реагирования свидетельствует о том, что среди оккупантов были пострадавшие.

«С ранеными в больницы Мариуполя скорые не возвращались. Судя по всему, паковали на месте. Построение? Адский для оккупанта вышел четверг», — заявил Андрющенко.