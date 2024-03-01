ИП уехал за границу и попросил друга-минчанина заплатить за него взнос в ФСЗН 1.03.2024, 14:43

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Все «погорело» из-за одной детали и закончилось неожиданно.

В Минске судили ипэшника, который обманул уехавшего за границу друга, пообещав заплатить за него взнос в ФСЗН и не выполнив поручения. Попутно он выманил у потерпевшего деньги якобы на уплату этого самого взноса. В итоге приятели встретились в суде. Подробности истории рассказали «Минск-Новости».

Обвиняемый, 46-летний минчанин, — индивидуальный предприниматель, занимается строительными работами. Процесс над ним прошел на выездном заседании в МИТСО.

В прошлом году с горожанином связался его друг, тоже ипэшник, и попросил за 100 рублей помочь с уплатой взносов в Фонд соцзащиты. Нужно было заполнить документ, в котором отражаются рабочие месяцы ИП в году для последующего подсчета налога, и передать в ФСЗН Октябрьского района. Сам мужчина сделать этого не мог, потому что уехал за границу.

Но оставшийся в Минске строитель обнаружил, что тоже не может выполнить поручение — на документе требовалась подпись предпринимателя. Однако он не только не сказал об этом уехавшему другу, но даже предложил помочь заплатить взнос — необходимую сумму приятель должен был потом зачислить ему на счет.

Дальше — больше: фигурант соврал, что у него недостаточно средств на карте, и супруга знакомого перевела недостающую сумму.

Спустя какое-то время минчанин сообщил, что все заплатил, и назвал сумму, которую предприниматель ему якобы остался должен. Тот попросил прислать квитанцию, на что аферист совершенно не рассчитывал. Но быстро нашел выход: произвел через ЕРИП платеж на 2,85 рубля, потом в телефоне изменил сумму зачисления на 942,85 рубля и отправил другу чек.

Уже на суде обвиняемый объяснил, что в то время был стеснен в финансах и полученные от знакомого деньги просто присвоил. Он заверил, что честно собирался заплатить обещанный взнос, когда появятся деньги, но ничего не вышло.

Тем временем потерпевший ни о чем не подозревал, потому что верил своему другу. Но потом вернулся в Минск и обнаружил в почтовом ящике письмо из Фонда соцзащиты с требованием туда явиться. Оказалось, у него накопилась задолженность. Мужчина настаивал, что этого не может быть, и показал сотруднику фонда присланный приятелем чек. Тогда и выяснилось, что квитанция поддельная.

Обвиняемый полностью признал свою вину, возместил ущерб потерпевшему и заплатил моральную компенсацию в размере 300 рублей. Суд признал его виновным в мошенничестве (ч. 1 ст. 209 УК) и приговорил к общественным работам на срок 180 часов.

Приговор пока не вступил в силу.