Кадыров неожиданно усомнился в правоте Путина
- 1.03.2024, 14:52
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И отцензурировал послание главы РФ.
Глава Чечни Рамзан Кадыров посмел подвергнуть цензуре речь своего сюзерена Владимира Путина во время его обращения к россиянам, сообщает nv.ua.
В частности, Кадыров опубликовал у себя в соцсетях цитату Путина о «вековой сплоченности и единстве» народов РФ, из которой выкинул слова об иудеях.
«Наши солдаты и офицеры — христиане и мусульмане, буддисты и последователи иудаизма, представители разных этносов, культур, регионов», — говорится в оригинале текста.
В свою очередь Кадыров решил отцензурировать Путин, оставив вместо части с упоминанием иудейской религии лишь троеточие.