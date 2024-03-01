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Кадыров неожиданно усомнился в правоте Путина

  • 1.03.2024, 14:52
  • 2,132
Кадыров неожиданно усомнился в правоте Путина

И отцензурировал послание главы РФ.

Глава Чечни Рамзан Кадыров посмел подвергнуть цензуре речь своего сюзерена Владимира Путина во время его обращения к россиянам, сообщает nv.ua.

В частности, Кадыров опубликовал у себя в соцсетях цитату Путина о «вековой сплоченности и единстве» народов РФ, из которой выкинул слова об иудеях.

«Наши солдаты и офицеры — христиане и мусульмане, буддисты и последователи иудаизма, представители разных этносов, культур, регионов», — говорится в оригинале текста.

В свою очередь Кадыров решил отцензурировать Путин, оставив вместо части с упоминанием иудейской религии лишь троеточие.

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