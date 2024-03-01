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В Беларуси продают солнечную электростанцию

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  • 1.03.2024, 16:11
  • 2,380
В Беларуси продают солнечную электростанцию

Цена – 80 000 000 рублей.

Всегда мечтали о собственной электростанции? Тогда для вас есть хорошая новость: в Могилевской области, недалеко от агрогородка Речица (не путать с одноименным райцентром), с аукциона продается целая система из солнечных батарей, передает «Онлайнер».

Солнечную электростанцию забрали за долги у предыдущего владельца — компании ООО «Солар Лэнд». На имущество наложен арест и судебный запрет на совершение регистрационных действий. Некоторые элементы комплекса все еще находятся в залоге.

Сам объект отключен от государственной энергетической сети почти четыре года назад. С тех пор работоспособность оборудования не проверялась, сказано в объявлении.

Стартовая цена солнечной электростанции — 79 751 000 рублей. Побороться за лот можно будет 14 марта.

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