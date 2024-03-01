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В НАТО показали видео перехвата истребителей РФ над Балтикой

  • 1.03.2024, 18:27
  • 1,154
В НАТО показали видео перехвата истребителей РФ над Балтикой

Видео.

Два французских самолета Mirage 2000-5 перехватили российские истребители Су-30 и транспортный самолет Ан-72 над Балтийским морем.

Видео и фотографии перехвата у себя в Twitter (X) обнародовало Командование воздушных сил НАТО.

Инциденты произошли в международном воздушном пространстве к северу от Польши 29 февраля.

«Посмотрите, как это выглядит, когда два французских Mirage 2000-5 перехватывают два российских самолета СУ-30-М над Балтийским морем.

Сразу после этого французские истребители получили новое задание, где они также перехватили российский Ан-72, летевший в международном воздушном пространстве к северу от Польши», – говорится в сообщении.

Французские военные самолеты развернуты в некоторых странах-членах НАТО в рамках миссии под названием «Воздушная полиция НАТО» , целью которой является сохранение безопасности воздушного пространства Альянса. Эти миссии усилили после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

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