Макрон пообещал искупаться в Сене, где разрешат плавать после столетнего перерыва 1.03.2024, 18:54

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Эмманюэль Макрон

Перед этим искупаться в реке пообещала мэр Парижа Анн Идальго.

Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал однажды искупаться в реке Сене, протекающей через Париж, после завершения масштабных очистных работ и ее открытия для купания после 100-летнего перерыва.

Об этом сообщает Reuters.

Во время церемонии открытия олимпийского городка в пригороде Парижа Макрона спросили, решится ли он сам купаться в Сене, где будет проходить часть соревнований в рамках Олимпиады.

Президент ответил, что однажды сделает это, но пошутил, что не будет сообщать дату заранее, чтобы там не собралась целая толпа.

Париж как раз завершает дорогостоящий проект по очистке реки, где около 100 лет купание было запрещено из-за состояния воды. В 2023 году там уже должно было состояться спортивное событие для пловцов, но его отменили из-за прорыва канализации.

Перед этим искупаться в Сене пообещала мэр Парижа Анн Идальго.