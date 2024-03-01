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В Могилеве исчезла семья с маленьким ребенком

  • 1.03.2024, 19:01
  • 2,736
В Могилеве исчезла семья с маленьким ребенком

Во вторник они ушли из своего дома в неизвестном направлении.

Волонтеры в Могилеве ищут пропавшую семью с маленьким ребенком. Об этом сообщается на сайте поисково-спасательного отряда «Феникс».

По данным волонтеров, Кирилл Лебедев, Татьяна Астапенко и пятилетний Иван Астапенко ушли из своего дома на улице Островского 27 февраля. С тех пор о их местонахождении неизвестно.

В ориентировках отмечается, что у ребенка плохая речь, а мужчина хромает на левую ногу и передвигается с тростью. И мужчине, и женщине на вид по 35−40 лет.

Всех, кто видел кого-то из этих людей или их троих вместе, просят сообщить в ПСО «Феникс» по телефону +375 29 222−10−19.

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