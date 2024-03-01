«Армянские элиты поняли, что с Россией «ловить нечего» 1.03.2024, 19:10

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Никол Пашинян

И развернулись на Запад.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов юридически оформить «заморозку» участия в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а спикер армянского парламента Ален Симонян — что страна может взять курс на членство в Европейском Союзе.

Эти заявления свидетельствуют о том, что армянские элиты поняли: с Россией «ловить нечего» и развернулись на Запад. Об этом сегодня, 1 марта, в эфире телеканала FREEДОМ заявил народный депутат Украины VI созыва, эксперт-международник Евгений Добряк.

- Первое: мы видим прямой разворот Армении в противоположную сторону от геополитического и любого влияния Российской Федерации. Второе: Армения увидела отсутствие реальной — и политической, и фактической — поддержки в той ситуации, в которой она оказалась с Азербайджаном.

Хотя Азербайджан полностью по всем международно-правовым нормам был прав, он восстановил суверенитет, территориальную целостность. И, естественно, в этом вопросе ОДКБ и Российская Федерация никак Армении не помогла, — считает эксперт.

По его мнению, сейчас длительный конфликт между Арменией и Азербайджаном близится, вероятно, к юридически оформленному финалу и отнюдь не благодаря РФ, а при посредничестве западных стран.

Мы сейчас будем видеть возможное подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией и дальнейшую стабилизацию ситуации в регионе. Мы видим активизацию очень серьезную армянского лобби во Франции, и Франция достаточно серьезно начинает взаимоотношения с Арменией и по военно-техническому сотрудничеству, и по политическому сотрудничеству и так далее.

Я так понимаю, армянские элиты поняли, что ловить что-то с Россией или ОДКБ, с этими мертвыми структурами, нельзя. И они действительно решили развернуться в сторону европейской интеграции, возможно, по их заявлениям, и к Западу, — считает Евгений Добряк.

Эксперт отметил, что для Еревана западный курс — стратегическая задача, которая может удержать на плаву государство и отвернуть его от России и от ОДКБ.