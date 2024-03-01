Во сколько белорусам обойдется реконструкция площади Восстания в Гомеле? 1.03.2024, 19:34

Проект реконструкции пл. Восстания в Гомеле

Почти миллион — только на гранит.

Новый тендер объявил Гомельский специализированный комбинат — госпредприятие по оказанию ритуальных услуг. Ему поручена закупка гранитных изделий для реконструкции площади Восстания. Благодаря тендеру стало известно, что всего на работы уже выделено не менее 4,5 млн рублей.

Согласно тендеру, 948,5 тыс. рублей (почти 300 тыс. долларов по текущему курсу) пойдут на оформление ряда элементов гранитом. Ранее «Флагшток» сообщал о другом тендере — на 3,6 млн рублей — на работы по реконструкции площади Восстания.

Судя по 3D визуализации проекта, наибольшая часть закупаемого гранита пойдет на облицовку постамента танка. Теперь у подножия постамента планируется обустроить гранитный пьедестал, на котором расположат цветник, а с другой стороны — три цветника в форме пятиконечных звезд.

Примечательно, что ранее гранит не применялся для оформления этого памятника.

Предприятие закупает гранитные изделия заданного размера для объекта «Гомельэнерго» «Реконструкция участка тепловой сети с благоустройством пл. Восстания в г. Гомеле» в соответствии с чертежами и спецификациями, говорится в тендере.

Примечательно, что ранее средства на реконструкцию площади Восстания собирались с граждан в рамках областного субботника 28 октября 2023 года. По информации телеграм-канала за счет труда гомельчан было собрано не менее 800 тысяч рублей. По информации Тг-канала Гомельского облисполкома в области было собрано почти 2,8 миллиона рублей. На практике же работы выполняются госорганизациями за собственные средства.