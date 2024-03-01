«Путин всегда создает кризисы» 1 1.03.2024, 19:40

2,082

Колаж: informator.ua

Приднестровье — еще один инструмент в ее руках.

Россия использует Приднестровье для тестирования реакции общественности и создания нового кризиса, поддерживая напряженную ситуацию как в регионе, так и на международной арене. Об этом FREEДОМ заявила заместитель руководителя украинского проекта StopFake, профессор Виктория Романюк.

«Думаю, здесь есть несколько причин, и они очевидны. Прежде всего, Россия пыталась эту информацию испытать на разных целевых аудиториях — посмотреть на реакцию. Посмотреть, как будут реагировать жители Молдовы, Приднестровья. Как бы и способ проверить реакцию на Западе2, — сказала она.

Также цель, которую может преследовать таким образом Москва, — создание очередного кризиса, акцентировала эксперт.

«Россия, Путин и российская пропаганда — криэйторы глобального кризиса. Им все равно, что говорить. По большому счету, для них не важно, какой будет результат, последствия, и какой будет реакция. Самое главное — создавать бесконечно ощущение кризиса, ощущение напряжения в разных регионах в контексте разных тем», — пояснила Романюк.

Согласно ее словам, главная цель этой информации — запугивание, создание ажиотажа и «поддерживание в тонусе» как Молдовы, так и Украины и западных стран.

Кроме того, заместитель руководителя проекта StopFake отметила, что заявления, которые звучат от самопровозглашенной «Приднестровской народной республики», возможно, призваны отвлечь внимание от более важных вопросов.

Напомним, 28 февраля, в Тирасполе, так называемой столице непризнанной «Приднестровской Молдавской Республики» («ПМР»), прошел «VII Съезд депутатов всех уровней». «Депутаты» приняли призыв к России с просьбой «защиты от давления Молдовы».