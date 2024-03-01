Какие изменения ждут белорусских водителей этой весной? 1.03.2024, 19:50

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Изменения коснутся нескольких важных сфер.

Автомобилистов Беларуси этой весной коснется ряд нововведений. Изменения грядут в таких сферах, как регистрация транспорта, прохождение техосмотра, оформление страховки при путешествии в Россию, и других, отмечает av.by.

Можно менять «зиму» на «лето»

Согласно Правилам дорожного движения, зимние шины должны быть на автомобиле с 1 декабря по 1 марта. Впрочем, с заменой торопиться не следует: специалисты рекомендуют отправляться на шиномонтаж, когда ночью нет заморозков, а днём температура составляет около +7 °C в течение нескольких суток.

Заработает «Синяя карта»

Белорусские автомобилисты с 1 марта 2024 года будут получать «синие карты» — полисы страхования на синих бланках. При этом в России сертификаты такого цвета начнут выдаваться с 1 апреля.

Новая система действует благодаря соглашению между Российским союзом автостраховщиков и Белорусским бюро по транспортному страхованию. Участниками её в перспективе могут стать ещё пять-десять стран (в числе кандидатов назывались Турция, Азербайджан, Иран, Казахстан, Сербия).

По «зелёным картам», заключённым до лета 2023 года, срок действия которых пока не закончился, можно также ездить в РФ до конца июня 2024-го.

Останется два погранперехода на границе с Литвой

В первый день весны соседняя республика остановила деятельность КПП «Лаворишкес» и «Райгардас» (сопредельные белорусские — «Котловка» и «Привалка»).

Таким образом, на границе Литвы и Беларуси продолжат работу только два погранперехода: «Мядининкай — Каменный Лог» и «Шальчининкай — Бенякони». Однако через них не будут пропускать пешеходов и велосипедистов.

Вступят в силу новые законодательные нормы

С 23 марта 2024 года водительские удостоверения в РБ будут выдавать сроком на 20 лет. Это предусмотрено указом № 55, подписанным 16 февраля. В документе содержатся и иные новшества. Так, уменьшаются сроки регистрации транспортных средств в ГАИ (с 10 до 7 рабочих дней) и сроки выдачи водительского удостоверения (с 5 до 3 рабочих дней). Для ТС, ранее не зарегистрированного на территории государств — членов Евразийского экономического союза, должен быть оформлен электронный паспорт. Данную процедуру будет осуществлять «Белтаможсервис».

Также изменён порядок выдачи разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Теперь при прохождении ТО более не потребуется водительское удостоверение и страховое свидетельство. «Дозвол» для автомобилей, с года выпуска которых прошло менее 3 лет, станут выдавать сроком на 3 года.