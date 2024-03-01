Под Авдеевкой ВСУ ликвидировали всю штурмовую группу ВС РФ 1 1.03.2024, 20:03

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Уничтожен и танк Т-80.

Россия продолжает платить колоссальную цену за прихоть Путина захватить чужие территории. На этот раз десятки оккупантов РФ были ликвидированы в селе Степовое под разрушенной Авдеевкой: целью Вооруженных сил Украины стала российская штурмовая группа и танк Т-80.

Кадры публикует телеграм-канал «Украина 365», пишет dialog.ua. Их у пропагандистов Скабеевой и Соловьева никогда не покажут.

Показывая ежедневные потери россиян, украинский журналист Андрей Цаплиенко напомнил, что такую цену оккупанты платя за продвижение буквально на сотни метров на чужой территории.