Лукашисты вводят очередные изменения по «тунеядству» 3 1.03.2024, 20:12

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Одно из них затрагивает рынок труда.

Для белорусов подготовили очередные изменения по «тунеядству». Одно из них уже утвердили, оно касается получения семейного капитала и заработает в конце мая. Другое же новшество пока не утвердили, оно затрагивает рынок труда. С 1 марта также заработали некоторые другие изменения, о которых стало известно еще в январе, отмечает «Зеркало».

Ограничение по семейному капиталу

С 28 мая в Беларуси введут новые ограничения по семейному капиталу. Как выяснилось, еще одно новшество касается «тунеядства» — некоторым семьям, в которых отец попадет в «иждивенцы», не будут назначать семейный капитал. Они также не смогут досрочно использовать эти средства.

«Введено такое условие, как занятость трудоспособного отца, отчима в полной семье, родителя в неполной семье, т.е. на дату обращения за назначением семейного капитала трудоспособный отец в полной семье должен проработать не менее шести месяцев в 12-месячном периоде перед месяцем обращения», — уточняют в Минтруда.

Точно так же увязано с занятостью отца и право на досрочное распоряжение семейным капиталом. «Если семья желает использовать эти средства по любому из направлений, трудоспособный отец, отчим в полной семье, родитель в неполной семье должен быть занят не менее 12 месяцев в двухгодичном периоде перед обращением», — добавили в ведомстве.

Возможное новшество по ремесленникам и владельцам агроусадеб

Чиновники также хотят ввести изменения по рынку труда. Ужесточения предусмотрены проектом нового закона о занятости населения, его уже принял в первом чтении парламент. Как следует из документа, осуществляющие деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма и ремесленную деятельность не будут считаться занятыми. Это же касается обучающихся в дневной форме получения образования в учреждениях образования.

Если сейчас к занятым относят также «занимающихся иной не запрещенной законодательством деятельностью, приносящей заработок», то в проекте нового закона исключен и этот пункт.

Будут ли приняты это предлагаемые изменения — под вопросом. Законопроект должны будут рассмотреть депутаты парламента во втором чтении. Если документ утвердят, то после этого его направят в cовет pеспублики. Если законопроект и здесь одобрят, то он пойдет на подпись Лукашенко.

Какое новшество появилось для огородников

С 1 марта заработало изменение, которое касается тех, кто занимается растениеводством или животноводством на своем земельном участке. Ранее такое занятие освобождало от «тунеядства». Одно из условий — участок этот должен находиться за чертой столицы и областных городов. Это значит, если вы активно выращиваете томаты или огурцы у себя на даче, разводите кроликов или кур и можете это подтвердить в «тунеядской» комиссии, то вас могут исключить из этой базы.

С 1 марта ввели новые условия: те, кто занимаются растениеводством или животноводством на своем земельном участке, не могут отсутствовать в Беларуси суммарно больше 30 дней в течение одного квартала. Иначе их зачислят в «тунеядцы». Также появился пункт об обязательной регистрации по месту жительства в Беларуси тех, кто что-то выращивает и не хочет числиться в «иждивенцах».

Напомним, в 2022 году чиновники ввели изменение, по которому «тунеядцами» считаются те, кто уехал за границу больше чем на 30 дней, даже если трудится или учится за рубежом. Но здесь есть исключение: это не касается тех, кто работает или проходит обучение в странах ЕАЭС — России, Казахстане, Армении, Кыргызстане. Еще исключение — выезд на лечение или в командировку.

По всей видимости, в случае с огородниками введенное ранее условие отсутствия в стране 30 дней не работало.

Чиновники с 1 марта также ввели новшества также для белорусок, которые воспитывают ребенка до 7 лет или у которых трое и больше несовершеннолетних детей. Чтобы не считаться «тунеядцами», нужно фактически проживать в Беларуси — то есть находиться за пределами страны не больше 30 дней в течение одного квартала (как и в случае с огородниками).

Исключение — выезд за границу на лечение или оздоровление. Такое же требование ввели и для тех, кто воспитывает ребенка до 18 лет, у которого есть инвалидность. Напомним, в случае воспитания несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью занятыми в экономике могут считаться как мужчина, так и женщина (если речь о ребенке до 7 лет, то такое право есть только у женщин).

Как и с огородниками, в случае с теми, кто воспитывает детей, также были разночтения — распространяется ли на них правило отсутствия в стране 30 дней или нет. Но теперь чиновники однозначно прописали этот момент.