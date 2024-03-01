Путин подписал указ о военных сборах в РФ с секретными пунктами 8 1.03.2024, 20:35

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Они касаются сроков и числе призывников.

Президент России Путин в пятницу, 1 марта, подписал указ о призыве на военные сборы россиян, находящихся в запасе.

Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, резервисты отправятся на сборы в Вооруженные силы РФ, войска Национальной гвардии, органы государственной охраны, ФСБ, а также в спасательные воинские формирования по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, пишет The Moscow Times.

Обеспечить призыв граждан и проведение сборов поручено правительству РФ и органам исполнительной власти субъектов РФ.

В указе Путина не уточняются сроки сборов и число резервистов, которых планируется призвать. При этом документ содержит два секретных пункта с грифом «для служебного пользования».

Численность участников сборов Кремль засекречивает много лет, а сроки мероприятий — с 2019 года. В 2018 году сборы длились два месяца.

Предыдущие военные сборы, состоявшиеся в мае 2023 года, власти планировали провести с использованием электронных повесток. Они будут приходить резервистам в регионах, где готова система, рассказывал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

В соответствии с федеральными законами «Об обороне» и «О воинской обязанности и военной службе» все получившие повестку обязаны в течение двух суток прибыть по месту вызова.