Отправка западных войск в Украину: Макрон собирает встречу в Елисейском дворце 4 1.03.2024, 20:59

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Президент Франции не закрывает тему отправки своих солдат в Украину.

Елисейский дворец cобирает лидеров партий, представленных в парламенте Франции, на посвященную ситуации в Украине встречу.

Как пишет газета Le Figaro (перевод - «Униан»), президент Франции Эммануэль Макрон, столкнувшись с критикой со стороны западных стран, хочет обсудить вопрос отправки военнослужащих в Украину со всеми политическими силами. Встреча состоится утром в четверг, 7 марта.

Напомним, 26 февраля в Париже состоялась встреча 20 европейских лидеров. После нее Макрон сказал, что они обсуждают вероятность отправки своих войск в Украину, однако общего решения нет.

Литва заявила, что эту идею стоит обсудить, а Канада выразила готовность отправить своих военнослужащих, но только для обучения украинских бойцов.

Тем временем Макрон не стал отказываться от своего заявления. Он сказал журналистам, что каждое его слово на эту тему было взвешенным и продуманным.