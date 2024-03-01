Сколько за пять лет белорусы могут продать квартир, машин, дач без налогов? 1.03.2024, 21:11

Пояснили в МНС.

Декларацию о доходах в Беларуси за 2023 год должны подать люди, которые в течение пяти последних лет продали более одной квартиры, более одного жилого дома, более одного гаража, более одного машино-места, рассказал в интервью БелТА начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Андрей Ковалевский.

«За пять лет можно смело без налогообложения продать один дом, одну квартиру, один гараж, одно машино-место, один садовый домик», - подчеркнул специалист.

Что же касается автомобилей, то декларацию придется заполнять, если в течение календарного года человек продал два и более легковых автомобиля до 3,5 тонн допустимой общей массой и количеством мест кроме водительского – не более восьми. Надо заполнять декларацию, если продал один грузовой автомобиль, либо один микроавтобус или автобус с числом мест более восьми.

«При расчете налоговой базы и, соответственно, суммы налога учитываются расходы, связанные с приобретением такого имущества. Расходы осовремениваются с учетом изменения курса», - отметил Андрей Ковалевский.

Специалист пояснил на примере. Например, человек в 2023 году продал два легковых автомобиля. Поскольку их два, он должен подать декларацию и отчитаться в отношении доходов от продажи второй машины. Если авто было продано за меньшую сумму, чем куплено, то налога к доплате не будет.

«Если транспортное средство продано дороже, чем расходы на его приобретение, то с этой разницы уплачивается налог», - подчеркнул специалист.

Льгот в Беларуси нет по продаже, например, торговых, офисных, административных помещений. В этом случае декларация предоставляется даже при первой продаже.

«Как и по транспортным средствам, при реализации недвижимости учитываются расходы на ее приобретение», - подчеркнул Андрей Ковалевский.