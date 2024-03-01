«Медиков поймали в хитрую ловушку» 2 1.03.2024, 21:26

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Врач высказался о том, что на самом деле происходит в белорусской медицине.

В этом году заявок на распределение медиков столько, что нужно втрое больше специалистов, чем выпустят все медицинские вузы страны. Новый министр здравоохранения обещает увеличить набор студентов. Но поможет ли это?

Своим мнением с «Нашей нивой» поделился акушер-гинеколог, профсоюзный активист Станислав Соловей.

Он печально отмечает: все, что пытается сделать Минздрав, связано с запретами.

— Власти пытаются создавать для медиков препятствия, чтобы им было сложнее уехать на работу за границу. Например, для этого не выдают определенные документы. Ведь врачу, чтобы работать где-то в другой стране, нужно подтвердить, что у него нет каких-то судебных моментов, связанных именно с работой. Условно говоря, необходимы доказательства того, что ты не убегаешь с родины из-за того, что натворил чего-то с пациентами и тебе запретили работать по специальности. Уже много времени эти документы не хотят выдавать врачам.

Для искусственной привязки медиков к рабочим местам увеличивают срок распределения.

— Кажется, два года назад Лукашенко первый раз потребовал сделать для медиков отработку 10 лет. Фактически, это уже реализовано. Смотрите, в прошлом году 80% поступали на педиатрию по целевому направлению — они будут отрабатывать 5 лет. Уволиться в такой ситуации почти невозможно, так как нужно отдать государству в 2,5 раза больше денег, чем оно потратило на твое обучение.

Плюс ввели ординатуру. С одной стороны, это хорошо, так как невозможно подготовить опытного доктора за один год интернатуры — нигде в мире это так не работает. С другой — после ординатуры обязательно отработать не менее 5 лет (а фактически сколько напишут — хоть 7, хоть 10).

Медик объясняет: пока что обязательная ординатура есть только для кардиохирургов, нейрохирургов и эндоваскулярных хирургов. Для остальных — по желанию.

— Но здесь можно сделать хитрую ловушку, когда после университета всех будут отправлять работать участковыми-терапевтами (специальность, которая благодаря глупости наших властей считается неперспективной). А если ты, отработав по распределению пять лет, хочешь работать урологом — иди в ординатуру, еще три года обучайся, а потом еще работай по распределению 5-7 лет в какой поликлинике.

Станислав считает, что условия, которые создают для врачей в Беларуси сейчас, полностью убивают мотивацию у молодых специалистов как-то развиваться.

— Представьте: вы несвободный человек, который вынужден работать по принуждению. Будет ли вам интересно работать качественно, если вы понимаете, что от этого ничего в вашей жизни не изменится? Ты в любом случае будешь работать на этом месте много лет.

Станислав отмечает, что нужно помнить об эксплуатации труда медиков: переработки, работа на выходных, смены по 32 часа. С каждым годом все сложнее найти желающих работать в таких условиях. И даже в этом случае белорусские власти решают ухудшить жизнь медикам.

Он мрачно шутит: следующим шагом может стать отбор паспортов у врачей — чтобы их сдавали вместе с трудовой книжкой в отдел кадров.

— Или можно, например, не выдавать на руки дипломы. Хочешь перейти в другую больницу? Пишешь бумажку, и все твои документы вместе с личным делом пересылают на новое место работы. На самом деле, мне кажется, что до такого не очень много осталось.

Доктор считает, что планы властей увеличивать набор в медицинские вузы, чтобы как-то заделывать дыры в отечественной системе здравоохранения, проблему не решат.

— Это мы уже проходили. Кажется, в 2006 году примерно на 20% увеличили число студентов-медиков. Я как раз обучался в этот период: когда весь поток приходил на лекцию, всем мест не хватало — кто-то был вынужден слушать преподавателя из коридора.

Также для будущего доктора очень важно работа с пациентами. Но если на кафедру вместо 10 студентов пришло 14-15, от этого будет снижаться качество обучения. Если мы посмотрим, кого сейчас ждут по распределению, то примерно 120 человек планируют распределить сразу в вузы — чтобы вчерашние студенты преподавали.

Станислав говорит, что если на кафедре патанатомии выпускник хоть как-о может преподавать, то, например, для кафедры детской хирургии несведущий преподаватель — это почти что преступление.

Доктор также подчеркивает: даже если сейчас наберут больше студентов, то теоретически они смогут влиться в систему только через 6-7 лет. Плюс необходимо, чтобы за это время не ушел никто из практикующих медиков — даже в декретный отпуск — и только тогда удастся покрыть дефицит.

— А что делать эти 6-7 лет? Например, на сайте Гродненского медицинского университета есть информация о 6 тысячах свободных вакансий для медиков по всей стране. Учитывая реальную ситуацию, я могу только пожелать удачи новому министру в реализации его планов.

Станислав считает, что Минздрав давно воспринимает врачей только как дешевую рабочую силу. Перед чиновниками не стоит цель создать такие условия, чтобы специалисты сами хотели поехать в условную Марьину Горку. Они умеют только заставлять.

— Положение медиков приближается к положению рабов. Не далек тот час, когда главврач Оршанской больницы будет звонить в Новополоцкую больницу и говорить: «Слушай, у меня есть два невролога, но ни одного кардиолога. Давай меняться: я тебе невролога, ты мне кардиолога».

У Станислава есть идеи, что можно было бы сделать.

— Конечно, первый разумный шаг был бы прекратить репрессии. Ведь в стране не хватает огромного количества медиков, но при этом продолжают увольнять идеологически «неправильных» специалистов. Существует черный список, из-за которого те, кто готов работать в непростых белорусских реалиях, не может это сделать. Пока не прекратят репрессии, медики уезжали, уезжают и будут уезжать, несмотря на то, что с каждым днем это все сложнее сделать. Невозможно не то что работать, но и жить в условиях, когда ты ждешь, что завтра тебя может избить ГУБОПиК за носки не того цвета.

Медик считает, что Минздраву надо бы было сосредоточиться на создании привлекательных условий для медиков. Он говорит, что чиновники очень хорошо понимают, что собственное жилье — это очень сильный аргумент для молодого специалиста.

— Этим действительно можно привязать человека к конкретному месту — в хорошем смысле. Поэтому неплохо было бы сделать так, чтобы если ты отработал в деревне или городе 5-7 лет, то жилье автоматически становится твоим без всяких там выплат. Я бы даже сделал бы привязку не к конкретной больнице, а к району. Ведь привязка к больнице создает определенные условия для шантажа, если за год до конца контракта главврач будет творить все, что захочет.

Еще одно предложение Станислава — создание определенных квот.

— Например, в каком-то городе не хватает 40% врачей. Можно предложить тем, кто первым туда приедет, повышая коэффициент зарплаты 1,4, который будет работать следующие 5 лет. Стало не хватать 30% — новым приезжим коэффициент 1,3.

Многое можно сделать, конечно, но ведь система имеет очень ограниченное количество ресурсов. И понятно, что в Беларуси медики не будут зарабатывать столько, сколько в Германии. Нужно искать баланс между тем, что мы можем, и тем, что бы было хорошо. У нас много вопросов и с образованием медиков, и с засильем чиновников.

Медик подчеркивает: будет хорошо, если удастся хотя бы начать говорить о том, что у нас много проблем в системе здравоохранения. Нельзя говорить, что она плохая и все прогнило. У нас медицина работает — и это факт. Плохо то, что она деградирует.