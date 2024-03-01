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Авто-хамелеон: новый BMW 5 Series научили менять цвет

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  • 1.03.2024, 22:05
  • 1,078
Авто-хамелеон: новый BMW 5 Series научили менять цвет

Реализовали это благодаря технологии E Ink.

У BMW 5 Series появилась необычная версия Flow Nostokana. Автомобиль умеет переливаться разными цветами. Об авто рассказали на сайте немецкого производителя.

Необычный тюнинг BMW 5 Series выполнила художница из ЮАР MЭстер Малангу. Это уже не первый подобный ее проект — еще в 1991 году она создала арт-кар BMW 525i E34.

На этот раз для доработки взяли электрический вариант BMW i5. Эстер Малангу назвала проект в честь своего сына Ностоканы.

Электромобиль BMW украсили орнаментом в традиционном африканском стиле, который может мигать и менять цвет. Реализовали это благодаря технологии E Ink, которая применяется в электронных книгах.

Новый BMW i5 оклеили 1349 маленькими пленочками E Ink, которые вырезали с помощью лазера. Они появились на капоте, крыше, боковинах и колесах.

BMW i5 Flow Nostokana демонстрируют в Лос-Анджелесе на ежегодной арт-ярмарке Фризе. Концепт-кар останется в единственном экземпляре.

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