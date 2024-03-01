Каких изменений следует ожидать на фронте в Украине: анализ полковника ВСУ 1 1.03.2024, 22:12

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Петр Черник

Ситуация на линии фронта меняется каждый день.

Ситуация на линии фронта меняется каждый день - где-то враг мясными штурмами пытается выбить украинские войска с занимаемых позиций, где-то Силы обороны Украины контратакующими действиями отбрасывают российских оккупантов. Но это дела текущие.

Что касается глобальной картины, то перелом в ту или иную сторону может наступить ближе к середине года. Каких изменений следует ожидать на фронте, станут ли спасением для украинских сил западные самолеты и какие сценарии развития событий в обозримом будущем - «Апострофу» объяснил военный аналитик, полковник ВСУ Петр Черник:

- На данный момент у Украины нет другой альтернативы, как переходить к эшелонированной и маневровой обороне.

F-16 в помощь

Авиация - это кавалерия современности, и она может существенно повлиять на ход войны. Но есть один важный момент – количество авиации, и ракетно-бомбовая нагрузка к ней.

Берем конкретный исторический пример – завершающая фаза войны в Персидском заливе в 1991 году. Тогда американцы за 37 дней операции «Буря в пустыне» имели на вооружении 1700 самолетов разных классов. И было больше 100 тысяч самолетовылетов. Я не могу представить себе что-либо подобное в наших реалиях.

Вот Украине обещают дать 61 самолет – это полтора авиационных полка. На что их хватит? В режиме борьбы с крылатыми и даже баллистическими ракетами – этого предостаточно. В режиме, чтобы сбивать Су-34 – тоже хорошо.

А вот чтобы ломать линию разграничения, нужно больше корректируемых бомб - скажем, JDAM GBU-31 или JDAM GBU-38, и дальнобойных ракет. Есть отличная ракета AGM-158 с дальностью нанесения ударов до 900 км. Американцы изготовили этих ракет более 5000. Дадут ли нам такие ракеты и в каком количестве – у меня огромные сомнения.

Оборона до лета

Другого сценария чем окопная война, в которой украинцы находятся с октября – я не вижу. Противник имеет некоторый оперативный успех. К сожалению, пала Авдеевка. Ее просто засыпали тяжелыми авиационными бомбами калибра ФАБ-250 и ФАБ-500. Но катастрофы пока нет. Да, «вторая армия мира» продвинулась на несколько километров. Но за исключением Авдеевки враг других стратегических успехов не имеет

Если приводить исторические параллели, то сейчас мы находимся в окопной войне образца 1915-17 годов. Определенный перелом будет. Главный вопрос – когда и в чью пользу. Украинские надежды, в частности, на авиацию, которая, верим, заработает на конец лета.

ПВО против СУ

Зависит от типа ПВО. Берем американский ЗРК MIM-104 Patriot. Это очень хорошая машина с запасом хода до 600 км. Самые современные ракеты комплекса имеют дальность около 120 км. Даже есть информация, что и на 145 км. И если мастерский экипаж умеет действовать так, как следует, то подвижные установки наземного базирования – это очень серьезное оружие.

Условно если машина подходит на расстояние 20 км до линии боестолкновения, то у нас есть запас удара на глубину 100 км оккупированной территории. Их Су-34 должны подходить на расстояние 40-70 км до линии фронта. То есть условно по дистанциям все хорошо складывается.

И теперь берем протяженность линии фронта – около 1000 км. И если секторально на каждые 100 км иметь хотя бы по одной машине, то по большому счету два дивизиона (8 машин) могут существенно улучшить то, что называется уничтожением авиации.

Последний полет А-50

Это колоссальный успех. У россиян всего было девять таких машин на вооружении. Одну повредили еще в 2022 году в Беларуси. И вот сейчас две. А строить такие машины они не могут и не смогут. Без этого локатора россиянам очень трудно подсвечивать цели, особенно для управляемых авиационных ракет класса Х-31, Х-35 и Х-59.

В рабочем состоянии у них осталось всего две машины. И теперь россияне очень задумываются, стоит ли их снова поднимать в небо с колоссальным риском быть сбитыми.