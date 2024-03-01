Мошенники с помощью искусственного интеллекта подделали голос оршанца 1.03.2024, 22:34

Им удалось выманить деньги у его знакомых.

Аферисты начали использовать возможности искусственного интеллекта для своей преступной деятельности. В частности, мошенники взломали аккаунт в мессенджере Telegram одного из оршанцев. В чатах, в которых он состоял, они нашли его голосовое сообщение и использовали в качестве образца для модерации голоса, сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Затем при помощи ИИ злоумышленники создали нужное им сообщение с просьбой одолжить денег, использовав сгенерированный голос оршанца. Потом разослали эту «просьбу» всем контактам взломанного пользователя и стали ждать, кто «клюнет» на это.

Поскольку голос в сообщении был достоверный, то знакомые оршанца поверили, что это он, и начали переписываться с мошенниками, которые стали просить денег и обещали завтра все вернуть. Некоторые попались на эту уловку и перевели средства.