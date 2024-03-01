Трусливые путинцы 1.03.2024, 22:38

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Их истинное лицо сегодня увидел весь мир.

Люди перед входом на Борисовское кладбище скандируют «Навальный — герой России!». Стоящим в очереди полицейские говорят, что вход уже закрыт, пишет телеграм-канал «СерпомПо».

Но народ отказывается расходиться, его продолжают пускать. Если закроют, люди собираются оставлять цветы на стихийном мемориале во дворе. Таком же, что возникли сегодня в разных городах России и мира.

Путинцы, конечно, сразу же будут их уничтожать, как и последние две недели по всей стране. Как последние 9 лет упорно, ежедневно борются с народным мемориалом Борису Немцову напротив Кремля.

Все это говорит само за себя - о подлости и трусливости путинцев. Была бы их воля, закрыли б и Борисовское кладбище или пропускали туда лишь по документам.

Завтра к могиле Навального снова придут люди с цветами, словами слезами. Придут не только, чтобы почтить память, но посмотреть друг на друга и убедиться в том, что они здесь такие не одни. Почувствовать общность, что всегда было важно. Особенно в тёмные времена войн и репрессий, погружающих всех в страх, ненависть, ложь и насилие.