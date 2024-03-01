В Украине презентовали мощную бронемашину Inguar-3 4 1.03.2024, 22:57

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Видео испытаний.

Украинская компания Inguar представила новую боевую бронированную машину (ББМ) Inguar-3 класса MRAP. Она уже завершила прохождение заводских тестов и готовится к государственным испытаниям. Об этом сообщает (РБК-Украина https://www.rbc.ua/ukr/news/ukrayini-prezentuvali-bronemashinu-inguar-1709312046.html ) со ссылкой на «Милитарный».

Автомобиль будет представлять собой новое поколение модульных тактических бронемашин с отдельными двумя бронекапсулами - передней и задней. Благодаря им конфигурацию ББМ можно быстро изменить на другой вариант:

- десантный автомобиль;

- пикап;

- носитель тяжелого вооружения.

На видео можно увидеть конфигурацию для двух членов экипажа и шести десантников.

Защита ББМ

Автомобиль оборудован комбинированным бронированием, которое состоит из алюминиевых и стальных плит. Алюминиевые выполнены в модульном формате для быстрой замены. В том же числе алюминий существенно уменьшает вес автомобиля. Стальная бронеплита, со своей стороны, обеспечивает основную защиту и окончательно останавливает поражающие элементы.

Автомобиль способен выдерживать попадание бронебойных пуль калибра 7,62×51, обломков 155-мм снарядов с 60 метров, а также подрыва противотанковой фугасной мины с 8 килограмм взрывчатки.

Комплектация

Для водителя установлены камеры переднего, заднего и бокового обзора. Они заменяют зеркала. В том же числе имеется камера ночного видения.

Также автомобиль оборудован:

- модулем РЭБ с возможностью конфигурирования частот

- системой автоматического пожаротушения с оптическими датчиками

- системой фильтрации воздуха от химического заражения.

- автономным обогревателем салона;

- системой кондиционирования воздуха;

- лебедкой с тяговым усилием 12 тонн.

- Inguar-3 получил рамную конструкцию и независимую подвеску с планетарными редукторами. Благодаря межосевой блокировке, блокировке дифференциала переднего и заднего редуктора, а также высокому клиренсу в 450 мм машина обеспечивает высокую проходимость по бездорожью, - добавляет издание.

Силовая установка представлена двигателем Deutz мощностью 356 лошадиных сил. Также реализована система централизованной автоматической подкачки шин, которые оснащены вставками RunFlat.

Производство техники и вооружения в Украине

На вооружении украинской армии уже десятки дронов отечественного производства. Речь идет не только о беспилотных летательных аппаратах, но и о надводных дронах.

Только с начала 2024 года на вооружение Вооруженных сил Украины было допущено 46 новых видов оружия.