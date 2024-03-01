Топ-6 вечерних дел, которые помогут быстрее уснуть 3 1.03.2024, 23:05

Некоторые занятия мешают уснуть, а другие, наоборот, помогают.

Например, медитация или прослушивание определенных треков позволяют расслабиться и приблизить сон. Рассказываем, чем еще можно заняться, чтобы быстрее уснуть.

1. Найдите спокойное хобби

За час до сна приглушите свет в комнате и займитесь успокаивающим хобби. Например, можно почитать книгу, порисовать или собрать паззл.

Слишком яркий свет вечером может нарушить выработку мелатонина — гормона сна. В спальне лучше использовать лампы с теплым светом. Перед сном можно выключить основной свет и оставить только настольную лампу.

За пару часов до сна стоит отказаться и от гаджетов: синий свет от экранов тоже нарушает выработку гормона сна. Если отложить телефон совсем не получается, установите на нем ночной режим — так экран станет теплого оттенка.

2. Составьте список дел

Тревога — одна из главных причин, почему бывает сложно погрузиться в сон. Чтобы не переживать о завтрашнем дне, с вечера составьте список дел на завтра. Так мозг не будет судорожно возвращаться к ним.

Если тревожитесь из-за сложной задачи, попробуйте прописать план, как ее решить. Желательно детально, по шагам — так вы уже сделаете часть работы и сможете успокоить себя, если тревожные мысли возникнут вновь.

А те, кто любит писать и рефлексировать, могут завести дневник. Он поможет осмыслить прожитый день и выкинуть лишние мысли из головы.

3. Примите теплую ванну

Теплая ванна за пару часов до сна улучшает кровоток, и кровь быстрее приливает к конечностям. Благодаря этому организм быстрее отводит тепло, и внутренняя температура тела снижается. Это ускоряет засыпание.

Чтобы усилить снотворный эффект, можно использовать пену, масло или бомбочки с приятным ароматом. Ароматерапия уменьшает тревогу и стресс. Особенно хорошо работает аромат лаванды.

4. Помедитируйте

Исследования показывают, что практика медитации улучшает качество сна. Во время нее замедляется сердцебиение, выравнивается дыхание, организм расслабляется, и заснуть становится легче. Кроме того, медитация учит распознавать негативные мысли и отпускать их.

Чтобы быстрее уснуть, достаточно медитировать 5-10 минут перед сном. Можно даже лежа в кровати.

5. Послушайте музыку

Музыка активирует мозговые волны, которые обычно включаются в расслабленном состоянии. Ученые считают, что идеальная музыка для расслабления — с ритмом 60 ударов в минуту, например, фолк, классика или джаз.

В 2018 году ученые из Великобритании провели онлайн-опрос и выявили самую популярную у людей музыку для сна. Среди победителей ожидаемо оказались классики: Бах, Моцарт и Шопен. Но были в лидерах и популярные артисты, такие как Эд Ширан и Coldplay.

В другом исследовании ученые сравнивали эффект от разных композиций и других способов расслабления: массажа, прогулки, чая. Самым эффективным оказался трек Weightless в стиле эмбиент: он снизили тревожность испытуемых на 63% и замедлил сердцебиение на 35%.

6. Сделайте растяжку

Перед сном лучше не заниматься активными физическими упражнениями — это может взбодрить. Но растяжка или легкая йога, наоборот, помогут расслабиться. Растяжка особенно полезна для офисных сотрудников: после целого дня в сидячем положении мышцы необходимо размять, чтобы снять напряжение.

Еще одно преимущество йоги и растяжки — концентрация на телесных ощущениях. Это поможет переключиться с повседневных забот и успокоить голову.