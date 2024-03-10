Майор ВСУ показал дикую инструкцию для военных РФ 10.03.2024, 5:00

Чего требует начальство от оккупантов?

Российским оккупантам в Украине рекомендуют заниматься каннибализмом и убивать украинских пленных мучительной смертью.

Об этом сообщил в Telegram заместитель командира 3-й штурмовой бригады, экс-командир полка «Азов» Максим Жорин.

«Российский пленный и его «инструкция» в телефоне. Уровень развития человеческих качеств очевиден. Без телефона даже. Они в своей массе такие – абсолютно без принципов и признаков цивилизованности», – написал Жорин и опубликовал соответствующие фото.

В инструкции россиянам составили список жутких преступлений, в том числе против мирных жителей, который им обязательно надо совершить во время вторжения в Украину.