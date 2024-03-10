ВСУ установили «красные линии» для самолетов РФ 10.03.2024, 8:38

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Появились новые средства поражения на больших расстояниях.

Воздушные силы Украины установили «красные линии» для российской авиации. Теперь оккупанты должны хорошо думать, прежде чем использовать тактическую авиацию на фронте. Об этом рассказал представитель Украинской добровольческой армии «Юг» Сергей Братчук «24 Каналу».

«Заявление генерала Олещука о работе на 150 километрах - это только начало, но врагу серьезно стоит задуматься, вообще залетать ли на такое расстояние. Такое заявление командующего Воздушных сил не появилось на пустом месте. Это определенная «красная линия», теперь у нас есть определенные средства поражения, которые будут сбивать их самолеты», - подчеркнул Братчук.

По его словам, вероятно, Россия уменьшит использование своих самолетов. Однако враг может искать альтернативные пути для продолжения террористических действий в Украине.

«Враг сейчас проводит информационно-психологическую операцию, пытаясь убедить, что это действовали наши мобильно-огневые группы. Мол, они уже знают эти маршруты и «уничтожают» мобильные группы. Поэтому надо помнить об информационной гигиене», - добавил он.