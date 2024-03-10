Украинский нардеп: Уничтожен еще один российский самолет А-50 10.03.2024, 9:09

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Информацию подтверждают первые снимки атакованного завода в Таганроге.

В России в результате атаки беспилотников на Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г. М. Бериева сильные повреждения получил разведывательный самолет А-50 РФ, который там находился.

Об этом со ссылкой на свои источники заявил нардеп Алексей Гончаренко.

«Таганрогский авиазавод и самолет А-50, который был там на модернизации — уничтожен утренними ударами ВСУ. Мне подтверждают эту информацию. Вот вам и посбивали все», — написал Гончаренко.

Распространенная депутатом информация нуждается в верификации. Официально украинская сторона уничтожение самолета А-50 РФ не комментировала.

Между тем появились первые снимки упомянутого завода после сегодняшнего налета беспилотников. OSINT-исследователи установили, что удар пришелся по ангару, в котором обычно осуществляется ремонт самолетов. Спутниковые снимки из Таганрога свидетельствуют, что российский самолет А-50 после удара исчез, а крыша ангара сильно обгорела.