Российская ФСБ застрелила двух граждан Казахстана 10.03.2024, 9:18

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В Комитете национальной безопасности Казахстана отреагировали.

В Калужской области РФ сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) убили двух граждан Казахстана – инцидент произошел в одном из сел недалеко от областного центра. Силовики заявили, что погибшие якобы готовили теракт в синагоге в Москве.

Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ. Там утверждают, что убитые казахи якобы были членами афганской ячейки ИГИЛ – «Вилаят Хорасан» – и собирались напасть на прихожан синагоги с использованием огнестрельного оружия.

«Во время задержания террористы оказывали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате были нейтрализованы ответным огнем», – заявили в ФСБ.

В Комитете национальной безопасности Казахстана подтвердили , что погибшие были их гражданами. Они действительно находились на территории РФ. По данным российских СМИ, речь идет про 35-летнего Сабита Аширалиева и 32-летнего Джанибека Таскулаева – они приехали в Россию 28 февраля.

«По указанному факту КНБ ведется досудебное расследование. Проверка осуществляется в тесном контакте с ФСБ России в рамках действующих каналов сотрудничества. Другая информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса не подлежит разглашению», – отметили в Комитете.

Ранее в российской Карелии силовики убили 49-летнего беларуского активиста Николая Алексеева. Сотрудники ФСБ хотели задержать его в рамках уголовного дела о «подготовке к теракту».