Отшили Путина: звездные гимнастки из России «кинули» главу Кремля 10.03.2024, 9:26

Владимир Путин и Дина Аверина

Известные спортсменки отказались переходить на госслужбу.

Многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Дина Аверина и ее сестра-близнец Арина Аверина не перейдут на государственную службу.

По словам девушек, они не собираются переходить в политику.

«В государственную службу мы пока не пойдем, и не собираемся. Сейчас мы продолжаем выступать на ковре, участвуем в различных шоу, фестивалях.

Вместе мы продолжаем проводить мастер-классы, но уже в городах, в которых ранее еще не были. Пока мы остаемся в спорте», — приводит слова сестер Авериных «Спорт-Экспресс».

Отметим, что девушки в 2022 году приняли участие в пропагандистском концерте в поддержку Владимира Путина и войны в Украине.

Примечательно, что в социальных сетях они «замазали» буквы «Z».

Напомним, Аверины завершили карьеру в 25 лет, отказавшись от Олимпиады.