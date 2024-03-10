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Отшили Путина: звездные гимнастки из России «кинули» главу Кремля

  • 10.03.2024, 9:26
Отшили Путина: звездные гимнастки из России «кинули» главу Кремля
Владимир Путин и Дина Аверина

Известные спортсменки отказались переходить на госслужбу.

Многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Дина Аверина и ее сестра-близнец Арина Аверина не перейдут на государственную службу.

По словам девушек, они не собираются переходить в политику.

«В государственную службу мы пока не пойдем, и не собираемся. Сейчас мы продолжаем выступать на ковре, участвуем в различных шоу, фестивалях.

Вместе мы продолжаем проводить мастер-классы, но уже в городах, в которых ранее еще не были. Пока мы остаемся в спорте», — приводит слова сестер Авериных «Спорт-Экспресс».

Отметим, что девушки в 2022 году приняли участие в пропагандистском концерте в поддержку Владимира Путина и войны в Украине.

Примечательно, что в социальных сетях они «замазали» буквы «Z».

Напомним, Аверины завершили карьеру в 25 лет, отказавшись от Олимпиады.

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