«Покупался для подарка жене, но она не умеет им пользоваться» 4 10.03.2024, 9:32

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От чего белоруски срочно избавляются после 8 Марта.

8 Марта позади — а значит, на торговых площадках в интернете начали появляться объявления о продаже подарков, которые пришлись не по душе или не подошли милым дамам.

Журналисты Myfin.by посмотрели, что оказалось не по вкусу белорускам и за сколько они готовы расстаться со знаками внимания.

Смартфоны и другая электроника

Отыскали несколько объявления о продаже смартфонов и ноутбука после праздника. Самая распространенная причина продажи — обладательницы подарков хотят другую модель или телефон другого бренда.

«Вчера подарили на 8 марта, но у меня уже есть iPhone»;

«Подарили на 8 марта, продаю, так как мне нужен Pro Max»;

«Покупался для подарка жене, но... она отказалась от него, так как не умеет пользоваться) Подарили вместо ноутбука телефон».

Бытовые приборы

Как выяснилось, некоторые девушки хотят расстаться и с подаренными на 8 марта приборами — в основном не пригодились фены и отпариватели.

«Подарили на 8 марта, но так как недавно купила себе новый фен, то два не нужно»;

«Фен новый, подарили на 8 Марта. Продаю в связи с тем, что подарили два фена»;

«Продам за ненадобностью (подарили к 8 марта)».

Косметика

С такими подарками всегда легко ошибиться, ведь не так просто угадать предпочтения адресата. Поэтому не удивительно, что такие объявления тоже быстро появились на онлайн-площадке.

«Подарили на 8 марта, но таким не пользуюсь»;

«Подарили, не мой запах».

… и многое другое

Нашли еще несколько любопытных объявлений. Например, одна девушка продает очки, подаренные мужем на 8 марта. Как оказалось, даритель не угадал с фасоном.

Также готовы расстаться и с подарочной упаковкой шоколада, потому что девушка просто не любитель сладостей.

Еще один лот на продажу после праздника — книга. Оказалось, что у владелице теперь 2 такие.