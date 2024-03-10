«Покупался для подарка жене, но она не умеет им пользоваться»4
- 10.03.2024, 9:32
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От чего белоруски срочно избавляются после 8 Марта.
8 Марта позади — а значит, на торговых площадках в интернете начали появляться объявления о продаже подарков, которые пришлись не по душе или не подошли милым дамам.
Журналисты Myfin.by посмотрели, что оказалось не по вкусу белорускам и за сколько они готовы расстаться со знаками внимания.
Смартфоны и другая электроника
Отыскали несколько объявления о продаже смартфонов и ноутбука после праздника. Самая распространенная причина продажи — обладательницы подарков хотят другую модель или телефон другого бренда.
«Вчера подарили на 8 марта, но у меня уже есть iPhone»;
«Подарили на 8 марта, продаю, так как мне нужен Pro Max»;
«Покупался для подарка жене, но... она отказалась от него, так как не умеет пользоваться) Подарили вместо ноутбука телефон».
Бытовые приборы
Как выяснилось, некоторые девушки хотят расстаться и с подаренными на 8 марта приборами — в основном не пригодились фены и отпариватели.
«Подарили на 8 марта, но так как недавно купила себе новый фен, то два не нужно»;
«Фен новый, подарили на 8 Марта. Продаю в связи с тем, что подарили два фена»;
«Продам за ненадобностью (подарили к 8 марта)».
Косметика
С такими подарками всегда легко ошибиться, ведь не так просто угадать предпочтения адресата. Поэтому не удивительно, что такие объявления тоже быстро появились на онлайн-площадке.
«Подарили на 8 марта, но таким не пользуюсь»;
«Подарили, не мой запах».
… и многое другое
Нашли еще несколько любопытных объявлений. Например, одна девушка продает очки, подаренные мужем на 8 марта. Как оказалось, даритель не угадал с фасоном.
Также готовы расстаться и с подарочной упаковкой шоколада, потому что девушка просто не любитель сладостей.
Еще один лот на продажу после праздника — книга. Оказалось, что у владелице теперь 2 такие.