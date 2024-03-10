СМИ: Борис Джонсон тайно летал в Венесуэлу и обсуждал войну в Украине 3 10.03.2024, 9:36

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Борис Джонсон

Политик выдвинул Мадуро условия.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон тайком посетил Каракас и обсудил полномасштабную войну России против Украины с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

Об этом сообщает The Sunday Times.

Согласно источникам, Джонсон прибыл в Каракас на частном самолете из Доминиканской Республики, где отдыхал вместе с семьей. В общей сложности он пробыл в столице Венесуэлы меньше суток.

Джонсон обсуждал с Мадуро ситуацию в Украине на фоне беспокойства западных дипломатических и разведывательных кругов тем, что богатая нефтью социалистическая республика может поставлять оружие или другую военную помощь России.

Кроме того, обсуждались условия улучшения отношений с Великобританией, не признающей правомерность Мадуро.

В частности, это были условия по:

проведение свободных и справедливых президентских выборов в этом году;

деэскалация напряженности в отношениях с Гайаной, бывшей британской колонией, обладающей значительными ресурсами нефти и минералов в регионе Эссекибо.

Такие переговоры «неординарны» из-за состояния двусторонних отношений и всеобщей неопределенности в отношениях Запада с Венесуэлой, которая, в свою очередь, является крупнейшим мировым производителем нефти и стойким сторонником президента России Владимира Путина, говорится в сообщении.