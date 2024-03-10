«Хочется в голос взвыть: отстаньте уже и от родителей, и от детей» 3 10.03.2024, 9:55

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Белорусы отреагировали на новшество по детским садам и школам.

Накануне 8 марта Александр Лукашенко встретился с активом провластного Белорусского союза женщин. Среди множества тем, которые поднимались на мероприятии, внезапно прозвучали детские сады: правитель предложил «посмотреть на режим работы» и «подстроиться под родителей».

То есть, вначале Лукашенко похвалил власти и себя за то, что в бесконечной заботе о семьях «предоставили» матерям множество преференций: неполное рабочее время, гибкий график, длительные декретные отпуска, пособия на ребенка с тенденцией к увеличению, «сотни льгот» — а потом добавил, что это «только начало».

На очереди — детские сады и начальные школы, которым предложено подстроиться под родителей, мол, только рожайте, а государство продолжит поддерживать материнство и детство.

«Салідарнасць» спросила у белорусов, как они относятся к обещаниям «самого-самого социального государства» и облегчит ли их жизнь возможное изменение режима работы детских садов.

«Кому стало лучше?»

— Честно говоря, все эти улучшения и «встряхивания» вызывают чувство бесконечной усталости, — вздыхает мама двоих детей-погодок Александра (имена всех собеседников изменены — С.). — Кажется: сколько можно уже, — но ведь побегут выполнять очередные распоряжения, и все якобы ради блага детей и родителей!

«В детский сад закупаем туалетную бумагу, моющее средство и даже кастрюли поварам»

Мы ведь это уже проходили: помните, как лет шесть назад (в 2017 году — С.) в школах скорректировали время начала занятий, перенесли уроки на полчаса-час позже, потому что кое-кто особо близкий к Лукашенко не мог проснуться и прийти к восьми?

Ну и что, лучше от этого стало, или дети действительно поспали больше? Так ведь нет.

Может, те, кто живет в соседнем со школой доме, и подремали лишние 15-20 минут — а те, кому далеко идти или ехать полчаса с пересадками, как вставали рано, так и продолжили. И родителям-то, естественно, рабочий день под школы не подстроили, так что большинство просто привозило малых гораздо раньше, и они слонялись по школе, а дежурных педагогов обязали приходить раньше, чтобы сохранить какую-то видимость порядка и присмотра.

Из-за этого дети не спали больше, а просто дольше находились в школе, при этом сократились перемены, пришлось перекраивать режим кружков, секций, репетиторов, обедов, в конце концов. Короче, кому стало лучше? Никому. Или, может, только Коле Лукашенко.

Но сейчас-то Коля уже вырос, а до своих детей ему рановато, так что не совсем понятно, почему опять начались разговоры про улучшения.

Внутренне я просто с ужасом жду чего-то подобного, и иногда хочется в голос взвыть: отстаньте уже и от садиков, и от школ, и от родителей, и от детей!

«Как власти на самом деле относятся к детям, можно видеть по обеспечению детских садов»

— Когда власти хотят что-то сделать, они делают, не считаясь с чьим-то удобством или затратами, а когда не хотят — находят тысячу причин и отговорок, чтобы обещания так и оставались обещаниями.

Поэтому, например, установка в школах турникетов и видеонаблюдения безальтернативно идет по всей стране, а частные детские сады, о которых так много говорили чиновники, и тем более частные школы — что-то из разряда драконов: вроде когда-то были, но это не точно, — эмоционально говорит минчанка Светлана, которая воспитывает сына одна. — И я практически уверена, что Лукашенко, как и много раз до этого, говорил о режиме работы детcких садов и младших классов, просто чтобы чем-то зацепить.

А главным в его словах был все тот же призыв «рожать побольше», который мы слышим не первый год.

Только мужчина, причем тот, кто не сталкивался с этим на практике, будет говорить «рожайте больше» и рассказывать, как много у нас делается для матерей — при том, что в очередь на садик в Минске нужно становиться сразу после рождения ребенка, чтобы попасть пусть в переполненную группу, но хотя бы недалеко от дома.

Только тот, кто не знает о дефиците кадров в детских садах, может так легко говорить о том, что им нужно подстроиться под родителей — фактически, работать еще больше, но за те же деньги.

Хотя в нашем и окрестных садиках заведующие, по моим наблюдениям, берут уже не педагогов по образованию и призванию, а кого-нибудь с околопедагогическим дипломом.

Собеседница «Салiдарнасцi» проводит красноречивые параллели:

— Как власти на самом деле относятся к детям, можно видеть по обеспечению детских садов, в которых постоянно что-то подкрашивается и подмазывается своими силами, асфальт в ямах со времен моего детства, песок детям приходится выпрашивать, а воду и туалетную бумагу — закупать родителям.

Вряд ли работники районного отдела образования, а тем более администрации Лукашенко, ходят на работу со своей туалетной бумагой и питьевой водой, правда?

Или еще можно сравнить, как выглядят детские сады, а как — отделы прокуратуры и СК. Где здания сверкают стеклом и хромом, оборудованы новейшими охранными системами, а где крашены в непонятные цвета, обнесены забором-сеткой или оградкой с дырками, через которые свободно проходит трехлетка, и калиточка на защелке.

Поэтому, повторюсь, что бы ни было сказано и обещано в этот раз родителям — это останется просто словами.

«Эта песня хороша, начинай сначала»

Дети Максима из Бреста всего пару лет как перешли из детского сада в школу. Поэтому воспоминания об организации работы дошкольных учреждений, говорит он, еще живы в памяти, и ничего хорошего от предложения правителя собеседник не ожидает:

— Включим простую логику и математику. Детские сады работают по 10,5-12 часов, и даже по закону заставить воспитателей и нянечек работать дольше просто нельзя, да и чисто по-человечески: вы доверите своего ребенка человеку, который работает больше полсуток и к вечеру на ногах не стоит?

Если «подстраивать режим под родителей» — все родители работают по-разному: кто-то посменно, кто-то в ночь, у кого-то плавающий график, у кого-то командировки, а кто-то на удаленке. То есть, подстроиться под всех означает едва ли не круглосуточный режим работы.

Где взять для этого, во-первых, достаточное количество воспитателей и помощниц, а во-вторых, денег для достойной оплаты их труда? Будем честны, это невозможно ни физически, ни экономически, даже в куда более развитых странах, чем Беларусь.

Так что — либо садики для всех, под режим работы которых всегда подстраивались родители, либо частная няня — хоть круглосуточно, но дорого. Лично я бы на такую тяжелую работу, как присмотр за чужими детьми, даже за большие деньги не пошел.

Максм, к слову, вспомнил еще об одной прямо противоположной инициативе белорусских властей:

— Десять лет назад, когда в детский сад ходили еще не мои дети, а племяшка, «доброе и заботливое» государство (в лице тогдашнего вице-премьера Анатолия Тозика — С.) хотело обязать родителей детей до 3 лет, и тех, кому уже исполнилось 6, полностью оплачивать детский сад, в смысле по «полным» расценкам, которые насчитали чиновники — чтобы эти дети не занимали якобы чужие места и государство «сэкономило».

А теперь с демографией, видимо, совсем беда, и снова послышались призывы плодиться и размножаться — эта песня хороша, начинай сначала.

«Воспользуются этим вовсе не те, кому на самом деле надо»

Сыновья Ирины Адамовны уже взрослые, но о ситуации в белорусских детских садах женщина знает не понаслышке, как-никак, почти 20 лет работы воспитателем за плечами. Потому она может оценить ситуацию, скажем так, с противоположной стороны.

— Даже если не говорить о событиях последних лет, что «за политику» немало хороших воспитателей и заведующих уволили, и что в садах стало гораздо больше идеологии, и многим родителям это, мягко говоря, не в радость.

С ясельками и садами у нас всегда что-нибудь не в порядке: и жилье строят быстрее, чем новые детские сады, и с очередями и переполненностью групп проблемы, и с материальным обеспечением. Но еще и, скажу как есть, — с родителями.

И если, чисто теоретически, допустить, что сады подстроятся под родителей и будут работать с утра до ночи — поверьте, воспользуются этим вовсе не те, кому на самом деле надо.

Мне по работе везло и с коллективом, и с заведующими, и, безусловно, с детками, очень многих своих выпускников помню и люблю. А вот о родителях хотела бы сказать то же самое, но не могу.

Помню нескольких мам, которые забирали своих детей позже всех — не потому, что далеко жили или допоздна работали, просто им так было удобно. То, что у малышей глаза на мокром месте, почему всех забрали, а его нет, и вдруг мама вообще не придет, их, кажется, вообще не волновало. Как в камере хранения: сдали — забрали. Это привычка только требовать у некоторых передается из поколения в поколение.

Кто-то позволял себе приводить ребенка с опозданием на несколько часов, ссылаясь на поликлинику, пробки, форс-мажоры — хотя есть установленный порядок, по которому медсестра проверяет деток, заказываются порции — и достаточно просто позвонить, хотя бы на вахту.

Или бесконечные возмущения «поборами». Вы думаете, нам доставляло удовольствие выпрашивать у родителей самые необходимые вещи, пособия в группу, моющие средства, помочь засыпать песок в песочницу? Ничуть. Это унизительно, но таковы реальные условия, в которых живет сад.

И я бесконечно благодарна тем родителям, кто вместо бесконечных наездов, жалоб и поучений просто приходил и спрашивал, чем может помочь, кто воспринимал воспитателей как соратников, а не обслуживающий персонал.

Женщина убеждена, что никаким «подстраиванием» детских садов ситуацию не улучшить, потому что должна быть альтернатива: и государственные сады, и частные, и санаторные, и специализированные:

— Все дети разные, с разными потребностями и возможностями, поэтому «усреднение» на пользу не пойдет, ни им, ни обществу.