Бузовой и Лепсу светит только сбор стеклотары 2 Александр Невзоров

10.03.2024, 10:00

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Лучше, чем нежиться в комфортабельной тюрьме Гаагского трибунала.

Приходит время, когда наряды бессмысленны, липосакции бессильны, а пластический хирург может предложить только паранджу.

Вот и артистка Поплавская добралась до своего «разбитого корыта».

Впрочем, Поплавская оказалась сообразительнее всяких «бузовых-ивлеевых». И гораздо дальновиднее всей прочей эстрадной шушеры РФ.

Свою старость она себе обеспечила. И она будет куда шикарнее, чем, например, у Лепса или Малахова.

Такая фотка является крепкой и убедительной заявкой на соучастие в международном терроризме.

Когда режим крякнется - «бузовым и лепсам » светит только сбор стеклотары, а хитрюга Поплавская будет нежиться в комфортабельной тюрьме Гаагского трибунала. Там трехразовое питание, кондиционер и бадминтон.

Александр Невзоров, «Телеграм»