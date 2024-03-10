«С деньгами у мужа отношения всегда были простые» 1 10.03.2024, 10:17

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Белорусская семья рассказала про то, как экономить, но ездить на море.

Бюджет белоруски Кристины с мужем — примерно 3000 рублей в месяц, из них обязательные траты — 1600 рублей. Семья живет в небольшом городе и научилась экономить без таблиц и подсчетов.

На что уходят деньги, Кристина рассказала onliner.by:

— Довольно долго думала, описывать ли свои/наши с мужем отношения с бюджетом? Решила, что да, потому что вдруг кому-нибудь этот материал будет полезным и интересным в плане того, как тратить и откладывать. А главное, не нужно забивать свою голову кучей таблиц и подсчетов. И это история далеко не про то, что наш общий бюджет с мужем огромный и мы уже достигли планки, что можем так говорить, потому что обеспечены квартирой и не обременены кредитами.

С деньгами у моего мужа отношения всегда были простые, чего не скажешь про меня. Раньше я довольно часто переживала, что если мы купим домой определенную безделушку или же какую-то бытовую технику, предмет мебели, то нам не хватит денег на еду.

Мы с мужем познакомились, работая в одной организации, где зарплаты были очень маленькие. И в то время я пыталась подсчитывать чуть ли не каждую копеечку, но к экономным тратам с откладыванием денег на будущие покупки это все равно не приводило.

Со временем, а точнее со сменой мной и мужем работы, я смогла переучиться и изменить свое мышление по этому поводу. Если точнее — успокоиться, довериться в плане бюджета мужу и перестать переживать, что мы останемся совсем без денег.

Сколько я ни пыталась вести подсчет бюджета ежедневно/еженедельно/ежемесячно, фиксировать чеки, записывать траты и т. д. — все тщетно. Я от этого только уставала и чувствовала себя эмоционально еще хуже. С этими постоянными подсчетами я боялась купить в магазине что-то не из списка или потратить больше. Короче, не моя история фиксировать бюджет через таблицы либо приложения.

Со временем я выработала для себя основные лайфхаки, которые позволяют не только экономить на покупках, но и хорошо откладывать и отдыхать, в том числе ездить раз в год на море.

Сейчас наш ежемесячный бюджет составляет около 3000 (иногда больше, иногда меньше). Нам этого вполне хватает. Ведь сколько ни зарабатывай — все равно мало, потому что с ростом доходов растут потребности.

Квартира мужа, автомобиля нет, потому что живем в небольшом городе в очень хорошем районе, где все находится рядышком, а если требуется поехать на дальнее расстояние в пределах города, вызываем такси. До автовокзала пешком около 10 минут, час езды на маршрутке до Минска.

Отношения с деньгами складываются у нас так.

1. Главное правило в нашей семье из двух человек и котика, как бы просто и одновременно глупо оно ни звучало, таково: деньги есть — тратим, денег нет — не тратим, а точнее, не позволяем себе чего-то лишнего и ненужного.

К сожалению, собирать/копить/откладывать большие суммы на постоянной основе мы не умеем, и это наш огромный минус. Возможно, мы не привыкли себя ущемлять для лучших времен, оставлять жизнь «на потом», а может, потому, что нет нужды в том же жилье или автомобиле. Но из месяца в месяц стараемся отложить более-менее достаточную часть денег, чтобы потом съездить в отпуск или наконец-то доделать ремонт.

2. На еду также много не тратим. Покупаем продукты примерно раз в два-три дня. По будням я готовлю ужины, беру ссобойку на обед. Муж обедает в кафе.

3. В плане покупки одежды отношение простое: покупаем универсальные вещи, носим долго и с удовольствием.

4. Если нужны серьезные покупки, просто покупаем. Если не получается сразу, планируем покупку в течение нескольких месяцев.

5. По ресторанам и кафе вдвоем практически не ходим, потому что почти каждые выходные встречаемся с друзьями, и этого нам вполне хватает, чтобы хорошо отдохнуть и отвлечься от повседневной рутины.

Впереди у нас остался ремонт спальной комнаты с балконом, планируем потихоньку сделать. Благо с некоторыми ремонтными работами помогает наша семья, близкие люди, за что им отдельная благодарность.

Прошлым летом каждые выходные ездили на дачу, где чтобы хорошо отдохнуть, сначала нужно хорошо поработать. Впереди лето, и для меня это лучшее времяпрепровождение в выходные дни за городом.

Как распределяем бюджет?

— В плане бюджета мы с мужем никогда не делили деньги на мои/твои. Продукты, подарки, развлечения оплачиваются всегда по-разному. Траты на себя любимых — в основном со своих карт.

Крупные траты или большие покупки всегда согласованы и опять-таки оплачиваются либо мной, либо мужем.

Каждый месяц я расписываю обязательные траты:

уход за собой (маникюр, брови и т. д.) — около 150 рублей;

расходы мужа (тренажерка, стрижка и т. д.) — около 120 рублей;

на котика и рыбок (корм, вкусняшки) — около 70 рублей;

на корм котикам на работе — около 40 рублей;

на продукты (сюда же добавим пиццу, суши, иногда шаурму) — около 200—250 рублей в неделю;

любим вино, поэтому примерно раз в неделю на бутылочку вина дополнительно еще рублей 25—30;

здоровье + витамины — около 200 рублей;

бытовая химия — 50 рублей;

коммунальные платежи — зимой за двухкомнатную квартиру с интернетом выходит 160 рублей;

мобильная связь — 70 рублей.

Из рассрочек сейчас оплачиваем мобильный телефон, который около года назад брали в подарок моей маме.

Обязательных платежей вместе с расходами на продукты выходит около 1600 рублей в месяц.

Каждый месяц покупаем себе что-нибудь одно из одежды. Это еще рублей 150—200. Плюс траты на маркетплейсах. Здесь я стараюсь заказывать исключительно то, что нужно. Заложим на это еще рублей 50—80 ежемесячно.

Так как каждые выходные мы проводим с друзьями — это еще около 100 рублей в неделю.

Итого в месяц для нормальной жизни нам достаточно 2200—2400 рублей.

Если есть праздники, дарим деньги или же покупаем подарок, который именинник просил заранее.

Золотое правило — сразу из зарплаты откладывать деньги в белорусских рублях или долларах в подарочный домашний конверт. За год, не покупая ничего серьезного в дом, удалось скопить неплохую сумму. Было два варианта — доделать ремонт в спальне или же съездить отдохнуть и встретить мой день рождения в теплой стране. Выбрали второе, ведь это эмоции. И очень довольны!

Перечислю рабочие, на мой взгляд, лайфхаки, которые позволяют неплохо сэкономить.

1. Каждый месяц сразу расписывайте обязательные платежи. Сюда я еще всегда добавляю одежду.

2. Прежде чем что-то купить, на всевозможных сайтах магазинов ищу наиболее выгодный вариант + никто не отменял промокоды. Очень часто получается выгодно: разница в случае с одним и тем же товаром иногда 50, а то и больше рублей.

3. Очень много магазинов, в частности в массмаркете, где есть неплохая базовая одежда. Так вот некоторые бренды представлены на маркетплейсах. Все очень просто: идем в магазин, примеряем, проверяем наличие на маркетплейсах, заказываем. Частенько выходит в два раза дешевле. Сюда же добавим бытовую химию: цены на один и тот же товар весьма разнятся.

4. Ну и золотой стандарт: за продуктами лучше всего ходить со списком, продумывая меню на несколько дней вперед. Удается неплохо сэкономить, не утаскивая в корзинке ничего лишнего.

5. Ну и, пожалуй, главный лайфхак. Когда-то сама у кого-то подсмотрела, попробовала — делюсь. Если у вас осталось на все про все (еду и развлечения), к примеру, 300 рублей, а до зарплаты еще дней 10, то делите эту сумму на количество дней. Итого — 30 рублей в день. Если сегодня ничего не потратили, завтра сможете потратить 60 рублей. А если удастся не тратить деньги три дня, то сможете эту сумму отложить в конвертик или побаловать себя какой-нибудь приятной покупочкой.

В общем и целом, вывод моей истории — живите здесь и сейчас, не ущемляйте себя, но обязательно откладывайте хотя бы какую-нибудь часть денег на непредвиденные расходы.