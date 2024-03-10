Минская «Санта-Барбара»: иностранец решил отказаться от отцовства над двумя чужими дочерьми, но что-то пошло не так 1 10.03.2024, 10:30

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Иллюстративное фото

На суде бывшая жена выдала его «с потрохами».

Много лет назад гражданин иностранного государства приехал в Беларусь, женился на жительнице Минска и признал отцовство над двумя ее дочерьми. Но спустя годы мужчина подал иск в суд: рассказал трогательную историю любви и заявил, что был обманут, дети не его и он хочет отказаться от отцовства. Однако у той самой его давней «возлюбленной» была совсем другая версия событий. Кому поверил суд?

Подробности этой необычной истории «Зеркало» узнало из опубликованного судебного решения.

Мария и Сами (имена вымышлены) поженились в Минске в 2009 году. Мужчина приехал в Беларусь в 2000-х из одной из восточных стран — предположительно Азербайджана. К моменту брака у женщины уже были две маленькие дочери — похоже, двойняшки. Сами признал отцовство над ними: после женитьбы пара подала заявление в загс, и его имя внесли в свидетельства о рождении в графе «отец».

Брак минчанки и иностранца не был долгим — уже в том же 2009 году они развелись. Но Сами так и оставался официальным отцом детей Марии.

Так прошло 14 лет. Внезапно в 2023 году Сами подает иск в суд Ленинского района Минска и заявляет: в мае 2023-го он узнал, что на самом деле не является отцом детей, и поэтому теперь хочет отказаться от отцовства и требует удалить запись о нем из документов уже почти совершеннолетних девочек.

Черкизовский рынок

Суд состоялся в декабре. Сами на заседании не присутствовал — его версию событий представляла адвокат. Согласно объяснениям мужчины, он когда-то установил отцовство над девочками, потому что встречался с Марией еще до их появления на свет, и как тогда, так и все последующие годы был уверен, что дети родились от него. По словам Сами, он познакомился с беларуской в Москве еще в 2005 году на Черкизовском рынке, куда она приезжала за товаром.

Однако Мария на суде рассказала, что все было совсем не так. По ее словам, в 2005-м она не занималась предпринимательством и на Черкизовский рынок не ездила. В тот период она работала в магазинах (это подтверждали записи в ее трудовой книжке), а ИП открыла только в 2011-м.

Что касается Сами, сказала Мария, она познакомилась с ним в 2009 году в Минске, уже имея дочерей. А историю о том, что они встретились в 2005 году и Сами является отцом девочек, придумал тогда сам иностранец, чтобы получить постоянный вид на жительство в Беларуси. Женщина заявила, что он с самого начала прекрасно знал, что дети не его.

Ничего не сходится

Когда стали разбираться и подняли документы, оказалось, что версия Марии гораздо больше похожа на правду.

Во-первых, Сами прибыл в Беларусь еще в 2007 году, но до 2009-го не предпринимал никаких попыток найти дочерей и установить отцовство, не поддерживал связь с Марией и не интересовался жизнью детей, хотя, согласно его заверениям, тогда он уже знал о них и считал себя их отцом.

Во-вторых, в первоначальной записи акта о рождении девочек у них были отчества, не имеющие никакого отношения к Сами, образованные от имени другого мужчины. Он видел эти документы, когда оформлял свое отцовство, но якобы у него не возникло и мысли, что отцом детей является другой. Адвокат иностранца на суде заявила, что он тогда не владел русским языком и не мог прочесть отчества, поэтому ничего не заподозрил.

В доказательство незнания русского адвокат сослалась на то, что в 2023 году Сами участвовал в другом суде с переводчиком (между прочим, то был суд о лишении родительских прав, но деталей этого дела нет — возможно, у мужчины были еще другие дети). Однако этот довод не сработал. Еще в 2009 году иностранец сам, без всяких переводчиков, выступал и давал объяснения по-русски на суде по разводу с Марией. Да и свидетели подтвердили, что он владеет русским языком.

Наконец, нашлись люди, которые знали Марию и Сами в период их знакомства. Согласно их показаниям, иностранцу было достоверно известно, что он не отец детей минчанки. Мария жила тогда с мамой и с детьми. Один свидетель рассказал, что жил тогда с ними в квартире, и о том, что это дети Сами, не было и речи, потому что «всем было известно, кто является биологическим отцом девочек».

Остался отцом

Согласно статье 58 Кодекса о браке и семье, человек, указанный в записи акта о рождении в качестве родителя ребенка, вправе оспорить эту запись в суде. Но только в течение года с того момента, как ему стало известно о самой записи либо о том, что он не является родителем ребенка. Если же он уже в момент внесения записи знал, что не отец, то его требование об оспаривании отцовства не подлежит удовлетворению.

Изучив все хитросплетения дела Сами, суд пришел к выводу, что в 2009 году, записывая себя отцом девочек, иностранец достоверно знал, что он им не является, однако добровольно согласился на установление отцовства, а вот его нынешние заявления, что он узнал о своем не-отцовстве лишь в мае 2023 года, являются ложью.

А значит, для изменения записи об отцовстве уже нет никаких законных оснований. Суд отказал Сами в удовлетворении иска — он так и остался отцом двух юных белорусок.

Возникли ли у иностранца какие-то неприятности с белорусским законом из-за того, что на суде раскрылась фиктивность его отцовства, неизвестно: если вопрос и поднимался, он был предметом уже другого разбирательства. Впрочем, не ясно и то, живет ли мужчина до сих пор в Беларуси.