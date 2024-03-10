Партизаны проникли на важное оборонное предприятия РФ
- 10.03.2024, 10:34
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Что удалось узнать?
Агенты партизанского движения «АТЕШ» провели комплексную разведку Рязанского радиозавода - важного российского военного предприятия, где производится значительная часть систем радиосвязи для вражеской армии.
Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения «АТЕШ».
Отмечается, что на предприятии производятся командно-штабные машины, радиостанции, комплектующие для систем РЛС и многое другое.
Партизаны зафиксировали номера автомобилей сотрудников. Личности их владельцев устанавливаются.
«Предприятие является законной военной целью и мы примем соответствующие меры», - отмечают партизаны.