Партизаны проникли на важное оборонное предприятия РФ 10.03.2024, 10:34

3,002

Что удалось узнать?

Агенты партизанского движения «АТЕШ» провели комплексную разведку Рязанского радиозавода - важного российского военного предприятия, где производится значительная часть систем радиосвязи для вражеской армии.

Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения «АТЕШ».

Отмечается, что на предприятии производятся командно-штабные машины, радиостанции, комплектующие для систем РЛС и многое другое.

Партизаны зафиксировали номера автомобилей сотрудников. Личности их владельцев устанавливаются.

«Предприятие является законной военной целью и мы примем соответствующие меры», - отмечают партизаны.