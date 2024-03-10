закрыть
10 марта 2024, воскресенье, 11:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Партизаны проникли на важное оборонное предприятия РФ

  • 10.03.2024, 10:34
  • 3,002
Партизаны проникли на важное оборонное предприятия РФ

Что удалось узнать?

Агенты партизанского движения «АТЕШ» провели комплексную разведку Рязанского радиозавода - важного российского военного предприятия, где производится значительная часть систем радиосвязи для вражеской армии.

Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения «АТЕШ».

Отмечается, что на предприятии производятся командно-штабные машины, радиостанции, комплектующие для систем РЛС и многое другое.

Партизаны зафиксировали номера автомобилей сотрудников. Личности их владельцев устанавливаются.

«Предприятие является законной военной целью и мы примем соответствующие меры», - отмечают партизаны.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Доктрина Макрона
Доктрина Макрона Андрей Пионтковский, kasparov.ru
Нужен еще и огонь
Нужен еще и огонь Гарри Каспаров
Кремль напрашивается на конфликт с Пекином
Кремль напрашивается на конфликт с Пекином Вадим Денисенко
Стендап Медведева
Стендап Медведева Андрей Попов