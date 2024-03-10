Белоруски в Германии обещали местной жительнице исцеление и провели странный ритуал с деньгами 10.03.2024, 10:45

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Что было дальше?

В немецком городе Кобург две белоруски украли деньги у местной жительницы. Они представились целительницами и обещали ей излечение от болезни. Об этом пишет «Беларусь и мир» со ссылкой на Der Neue Wiesentbote.

На центральном автовокзале Кобурга две неизвестные женщины подошли к 61-летней жительнице города и сказали, что имеют дар целительства, увидели у нее проблемы со здоровьем и готовы помочь избавиться от болезни. Для этого они отправились к даме домой, где та должна была совершить особый ритуал — завернуть накопленные ею деньги в кухонное полотенце и носить их на своем теле. Умело отвлекши хозяйку, одна из гостий поменяла деньги на бесполезные листки бумаги. Затем женщины покинули жилище, унеся с собой четырехзначную сумму.

Через несколько минут жительница Кобурга заметила пропажу и позвонила по номеру службы экстренной помощи. Организованный розыск дал результат. Дорожная полиция обнаружила подозреваемых при проверке на трассе B173 в городе Валленфельс.

Ими оказались две белоруски в возрасте 41 и 45 лет, не имеющие в Германии места жительства, и 41-летний житель города Фюрт, который их сопровождал. Всех троих предварительно поместили под стражу, а имевшуюся при них крупную сумму изъяли.

Позднее судья постановил мужчину освободить. Идет расследование.