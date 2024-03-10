В Беларуси все чаще замечают новых и необычных птиц 10.03.2024, 11:01

Некоторых из них можно увидеть даже в городе.

Орнитологи и бердвотчеры постоянно фиксируют новые и нехарактерные для Беларуси виды птиц. Причины, почему они залетают к нам, совершенно разные. Одни расширяют границы обитания, другие, отправившись на зимовку, просто садятся подкрепиться и попадают в объектив фотокамеры, ну а третьи, возможно, просто сбегают из частного зоопарка. О том, какие новые виды начали гнездиться в Беларуси, как у нас оказались полярная чайка, красавицы мандаринки и орлан-долгохвост, журналисты onliner.by поговорили с зоологом, орнитологом компании «Дикая природа» Александром Винчевским.

Откуда у нас берутся новые птицы? Это потепление?

Изменениями в климате сейчас модно объяснять многое, в том числе появление в Беларуси редких птиц. Александр более осторожен в высказываниях. Он считает, что каждый вид нужно изучать индивидуально, поскольку факторов их появления много.

Александр Винчевский

— Каждый вид птиц, скажем так, реализует свой потенциал. Количество менее адаптивных уменьшается, при этом численность других увеличивается, — говорит эксперт. — Многим птицам идет на пользу человеческая деятельность. Приведу пример. Большие бакланы в XIX веке гнездились на Полесье. Потом на 100 лет исчезли, однако вернулись вновь. Для них оказались удобными популярные у нас рыбхозы — небольшие водоемы с завышенной плотностью рыбы. Поймать ее птицам не составляет труда.

На большую белую цаплю кроме появления рыбхозов повлиял и изменившийся климат. Она прилетела к нам с юга, а наше лето сейчас от украинского не сильно отличается.

Специалисты постоянно фиксируют новые виды, которые остаются на зимовку в Беларуси. К примеру, возле моего офиса зимовала зарянка, что для нее не характерно. Все-таки основная часть зарянок улетает зимовать на запад или юг Европы. А эта и в минус 15 в Минске находила себе насекомых.

Зарянка

А кряквы, которых так много зимой на Немиге? Первые случаи их зимовки в Беларуси зафиксировали лишь после войны, и в литературе встречу зимой с кряквой описывали как открытие. А дело вот в чем. При предприятиях в больших городах тогда начали создаваться очистные сооружения, и теплая вода, спадавшая в реки, давала птицам пищу. Так кряквы стали оставаться на зимовку в Беларуси массово.

Точно не знаю, сколько сейчас крякв зимует у нас, но, возможно, тысяч 50 будет.

После них в Минске начали зимовать другие утки: те же свиязи, шилохвости. Родичи последних чаще всего на зимовку улетают в Африку.

Кряква в Минске на Свислочи

А какие новые виды начали гнездиться в Беларуси?

В 2023 году бердвотчер из Пинска Лилия Кохнович обнаружила в городском парке птенцов красноголового королька. Находка, прямо скажем, удачная. Эта птица достигает в длину всего 9 сантиметров и считается одной самых маленьких в Европе. Известна красивым пением самцов и скрытностью. Подобное поведение вполне понятно: на этих ярких крылатых часто нападают ястреба-перепелятники, а их яйца становятся добычей других птиц и белок.

Красноголовый королек

— Красноголовый королек долгое время считался исключительно западноевропейским видом. У нас всегда обитал желтоголовый, — продолжает специалист. — В Беларуси красноголового королька регистрировали на пограничье в Беловежской пуще, но с началом нового тысячелетия птичеры и орнитологи начали все чаще встречать его в лесах. От границы он добрался сначала до лесов, расположенных около Минска, а теперь встречается и в Могилевской области. Но проблема в том, что это очень скрытная птица и найти гнездо непросто.

Чтобы вы понимали, у нас среди 100 орнитологов я знаю всего лишь одного, который находил одно или два гнезда обычного желтоголового королька. Гнездо красноголового королька еще никто не находил, хотя у меня уже лет 15 нет никаких сомнений, что эта птица у нас гнездится.

Еще один новичок среди наших птиц — сирийский дятел. Долгое время эта птица, по пятнистому окрасу напоминающая далматина, проживала исключительно на Ближнем Востоке, но через какое-то время начала распространяться на север. Впервые этого дятла зафиксировали у нас в 1980-х, а сейчас он повсеместно гнездится на Полесье. При этом только в городах и деревнях — в леса не идет.

Сирийский дятел

А как же огромный сип, которого видели в прошлом году?

По словам Александра, есть много птиц, которые в Беларусь залетают случайно. Чаще всего это молодые особи, у которых, как считает собеседник, сбился навигатор. Возможно, из-за этого прошлым летом в Витебской области приземлился белоголовый сип — хищник, падальщик, проживающий в Южной Европе. Голодный сип тогда навел шороху. Птица не нашла падали и в одной из деревень напала на гнездо с аистятами.

Белоголовый сип

В 2021-м бердвотчеры отправились смотреть куликов в один из рыбхозов под Червенем, а увидели новый для страны вид — орлана-долгохвоста.

— Это тоже случайный вид, которого никто не ожидал в Беларуси, — объясняет эксперт. — За последние 100 лет в Центральной и Западной Европе орлана-долгохвоста зафиксировали лишь дважды. Зимой он гнездится в Индии и Бангладеш. Летовать долгохвосты отправляются на север. В итоге один молодой орлан залетел гораздо дальше, чем это до него делали родичи. С другой стороны, эти долгохвосты, как и сипы, являются своеобразными разведчиками, которые вполне могут обнаружить территории, подходящие для размножения, но еще не занятые сородичами.

Только с помощью таких разведчиков те же сипы смогли заселить в свое время разные горные системы Европы.

Орлан-долгохвост

В 2016-м Александр первым наблюдал в Беларуси одну из самых крупных чаек — бургомистра. Каким образом она оказалась у нас? Эти птицы гнездятся на Арктических островах, зимуют на Черном море, и, судя по всему, по пути на юг один из бургомистров сделал остановку под Минском.

— Увидел я бургомистра на полигоне бытовых отходов «Северный». В тот момент там было несколько тысяч крупных чаек, но та была немного крупнее остальных. Внешне похожа на других, но совсем белая. Повторно бургомистра зафиксировали в Беларуси в 2022 году, — продолжает специалист.

Бургомистр

Что интересно, в свое время в Беларуси даже видели фламинго и кудрявого пеликана, который зимой 2016-го одиноко плавал по Чигиринскому водохранилищу в Могилевской области. Могут ли такие птицы теоретически остаться у нас жить? Ответ однозначный: нет.

— Крупные птицы приступают к размножению на 3—5 год жизни. В Беларусь они залетают случайно. Как правило, это птицы первого года, которые не будут здесь ждать совершеннолетия. В том же году [в котором прилетают к нам] они возвращаются на родину и в будущем про нашу страну уже будут «рассказывать» только своим птенцам. Кроме того, для размножения им нужна пара, а шанс найти ее в Беларуси очень небольшой, — поясняет Александр.

А что по поводу мандаринок и нильских гусей?

Мандаринка и нильский гусь действительно нетипичные птицы для нашей страны, но есть важный нюанс. Это интродуцированные виды, которые человек намеренно переселил на новое место и начал разводить в декоративных целях. Мандаринки прежде обитали исключительно на Дальнем Востоке, а сейчас на Западе есть целые колонии этих водоплавающих, которые прекрасно чувствуют себя на воле.

В Беларуси этой зимой их видели в Борисове, Слониме и Могилеве.

Мандаринка в Слониме. Река Щара

История с нильским гусем, которого недавно запечатлели в Скиделе и Берестовицком районе, еще более интересная. Как говорит Александр, они на Западе так расплодились, что стали вредить сельскому хозяйству и вести себя агрессивно в отношении местных птиц. Теперь разведение нильского гуся в неволе в Евросоюзе запрещено.

Нильский гусь

Как мандаринки и египетские гуси оказались в Беларуси, угадать сложно. Эксперт предположил, что они могли прилететь из соседней Польши либо сбежать от коллекционера. Запрета на разведение нильского гуся в нашем регионе нет, и его, к примеру, можно спокойно купить в Москве.