«Захромала риторика у Лукашенко» 2 10.03.2024, 11:44

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Казахстан не станет помогать диктатору.

Во второй половине года Лукашенко ждет в гости президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева. Об этом сам диктатор объявил на встрече с послом Казахстана в Минске Ерланом Байжановым.

Публичные отношения между Лукашенко и Токаевым складываются небезоблачно, что особенно заметно по их пикировкам на саммитах ОДКБ.

Журналисты BGmedia поговорили об этом с историком, политическим обозревателем Александром Фридманом:

— Казахстан не только не под санкциями, он и попасть под них не хочет. Казахстан и сам не вводит против России санкции, и тем более не собирается подставляться под санкции добровольно. Захромала риторика у Лукашенко: обычно он говорит, что вместе с Россией преодолеет любые санкции. А у Казахстана все хорошо.

Казахстан проводит прагматическую политику: у него есть интерес к белорусскому рынку. Но поскольку Беларусь находится под санкциями со всеми вытекающими последствиями, то Казахстан ведет себя очень осторожно.

— Токаева не смущает перспектива вести дела с Лукашенко?

— Для Казахстана это не является проблемой — вести дела c Лукашенко. Тем более, что они прекрасно знают границы: это возможно, это невозможно. Любви никакой не будет, Токаев не станет помогать ему обходить санкции.