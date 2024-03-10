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Пит Павлов собирает деньги на дроны для полка Калиновского

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  • 10.03.2024, 11:56
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Пит Павлов собирает деньги на дроны для полка Калиновского
Пит Павлов

Белорусский рок-музыкант рассказал подробности о своей инициативе.

Белорусский рок-музыкант Пит Павлов проводит сбор на дроны для полка Калиновского и во вторую годовщину существования боевой единицы добровольцев в Украине призывает поддержать его, пишет «Радыё Рацыя».

«Парни все время ждут дроны, потому что это расходник, они все время нужны. Сейчас именно такая война, что дроны больше всего нужны. Я назвал свою акцию «Дроны – глаза войны», – отмечает Пит Павлов.

Как пишет издание, за первые полгода Питу Павлову удалось собрать 12 тысяч долларов, которые были переданы полку Калиновского на приобретение дронов.

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