«Моссад»: ХАМАС не заинтересован в сделке и попробует поджечь ситуацию в Рамадан 10.03.2024, 12:00

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Глава израильской разведки тайно встретился с руководителем ЦРУ.

Глава «Моссада» Давид Барнеа 8 марта тайно встретился с главой ЦРУ Биллом Бернсом в городе Акаба, Иордания.

Об этом сообщил военный обозреватель Walla Барак Равид со ссылкой на израильский источник. После этого факт встречи подтвердило от имени «Моссада» министерство главы правительства, передают «Детали».

Руководители спецслужб обсуждали переговоры с ХАМАСом по освобождению заложников. В заявлении от лица «Моссада» говорится: «На данном этапе ХАМАС укрепился на позиции, что он не заинтересован сделке и стремится поджечь ситуацию во время Рамадана за счет палестинских жителей сектора Газа».

«Подчеркнем, что контакты и сотрудничество с посредниками постоянно продолжаются, в попытках добиться сокращения разногласий и продвижения сделки», — сказано в заявлении.

По словам американского чиновника, глава ЦРУ Билл Бернс тайно прибыл 6 марта в Египет для еще одного раунда переговоров по освобождению заложников.

Это попытка администрации Байдена в последнюю минуту заключить сделку по освобождению заложников до начала месяца Рамадан – 11 марта.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан 6 марта сообщил семьям американских заложников на встрече в Белом доме, что администрация Байдена продолжит продвигать сделку даже после начала Рамадана, пишет Барак Равид, ссылаясь на троих собеседников, знакомых с ситуацией.

По словам Салливана, в Белом доме считают, что нынешний вариант сделки справедлив для обеих страна. Советник сказал, что США продолжают давить на ХАМАС через Египет и Катар.