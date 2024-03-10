Кремль готовится к финальной битве Леонид Гозман, «Новая газета Европа»

10.03.2024, 12:15

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С Западом.

На фоне всех ужасов нам был явлен праздник — Всемирный фестиваль молодежи в Сочи. Все в лучших советских традициях: молодежь из 180 стран, 55 площадок, 3 тысячи артистов, украинка и китаянка, поющие «Катюшу», северокорейский молодежный начальник, выражающий всемерную поддержку, выступления Лаврова, Медведева, Пескова и — апофеоз — Путина лично, продемонстрировавшего человечность и чувство юмора и поделившегося с собравшимися своими мыслями о предназначении женщин (чем-то мне это напомнило глубокие инсайты Леонида Ильича Брежнева о том, что экономика должна быть экономной, а дети — наше будущее). В общем, сказка. Организаторы сами сравнивали ВФМ со Всемирным фестивалем молодежи и студентов в Москве в 1957 году, но у меня и без их напоминаний перед глазами встают картины подобных советских мероприятий, которые все как один были посвящены борьбе за мир, а значит, против американского империализма (колониализма, сионизма и далее по списку), и демонстрировали единство прогрессивной молодежи в поддержке миролюбивой политики СССР. Не то чтобы тошнит, но вырвет!

Но в Сочи был не просто фарс и освоение немереного бюджета. Это было очень серьезно и содержательно — высшие руководители РФ объяснили не столько собравшимся, сколько городу и миру, что нас ждет.

А ждет Россию война! С Западом.

Мы-то, ясное дело, хотим мира, но они нас вынуждают и провоцируют, буквально как Польша Гитлера. Они, западники, все время пытаются поставить нас на колени. У них не получается, но они никак не могут понять безнадежности своих попыток и который уже век пытаются снова и снова, не останавливаясь перед прямым вмешательством во внутренние дела лучшей демократии мира — в наши внутренние дела. А мы в ответ их презираем, но сохраняем готовность к конструктивному сотрудничеству, помогаем Африке и вообще всем угнетенным, сохраняем спокойную уверенность в нашей конечной победе. Мы демонстрируем карты Европы ближайшего будущего, на которых от Украины остался лишь маленький кусочек, предлагая Польше и Венгрии поучаствовать в ее разделе (Россия — щедрая душа), мы демонстрируем шаржи на их лидеров, на которых видно, до чего они жалкие люди. А Путин сообщил, что воссоединение России и Украины неизбежно, просто сейчас этому мешают националисты — но мы же их прямо на днях победим, вы же не сомневаетесь? Наконец-то он сказал о цели войны.

И это не просто политическая трескотня. Только что журнал «Военная мысль» опубликовал статью начальника Военной академии Генерального штаба Владимира Зарудницкого, где все то же самое — о стремлении США нанести нам стратегическое поражение, сменить у нас власть, разрушить нашу территориальную целостность и так далее — говорится уже профессионально-военным языком. Генерал Зарудницкий также объясняет, что завершение войны с Украиной (он не говорит, что он понимает в виду под завершением) не будет означать прекращения конфронтации с Западом, а значит — порох сухим, все для фронта, в едином строю и так далее. Военным приказано готовиться. Вспоминается командующий из «Того самого Мюнхгаузена», бегущий с криком: «Война-а-а!»

Они не просто готовятся к войне — они хотят войны, они жаждут ее. Уже не первый год они рассказывают по телевизору о том, как будут превращаться в радиоактивную пыль европейские города, как утонет Британия после прилета к ней «Сармата». Они не просто говорят об этом — они говорят сладострастно! Бесконечные военные парады (привет императору Николаю Первому), воспитанники детских садов в военной форме — это все о том же.

А зачем им война? Они же не хотят умирать, для себя они хотят роскоши и удовольствий. Прямо как лидеры ХАМАС и других дружественных структур. Но есть два обстоятельства.

Во-первых, они устали притворяться, жить по навязанным им правилам — права человека, разделение властей, ПАСЕ всякие. Им осточертело держать лицо и не сморкаться в занавеску. Они хотят вернуться — уже вернулись — в мир, где все решают не какие-то дурацкие процедуры и придуманные кем-то ценности — да кто их видел, ценности это, кто в них верит, ясно же, что притворяются. Они хотят мира простого и понятного, мира правильных пацанов, высшей школы КГБ и спортивных секций, в котором все решает сила и именно сила дает право. Это мир войны и военного положения, понятный и естественный. Они возвращаются в него со вздохом облегчения: наконец-то. Да и не получается у них добиваться своих целей, действуя по правилам. То есть многое получается, особенно если включить подкуп и смело нарушать все процедуры в надежде, что не поймают: сочинская Олимпиада, позиция Орбана, дружеская финансовая поддержка Марин Ле Пен и места в советах директоров разнообразных Роснефтей для правильно себя ведущих западных политиков. Но не получается добиться того, что для них, по-видимому, очень важно — уважения, признания: через губу разговаривают. А стремление к уважению всегда было приоритетным для руководителей нашей страны. Даже в заявлении ГКЧП, бессмысленном и написанном картонным языком, промелькнула нотка искренности: раньше, говорят, нас везде уважали, а теперь нет! Ну не можем мы этого терпеть! А сейчас будете уважать, куда денетесь!

Во-вторых, потерпев неудачу в проекте «Киев за три дня», они не сдались и перешли к игре вдолгую. И тут они рассчитывают не только на свои действительно огромные ресурсы — деньги, просторы, нефть, бесправное и оболваненное пропагандой население, которое можно кидать в топку, — но и на слабость и разобщенность Запада. Они верят, что Запад, слабый и безвольный, капитулирует перед ними, будет сдавать союзников и идти на уступки, а когда поймет, что уступил уже все, будет поздно. Первоначальная консолидированная поддержка Западом Украины, наверное, была для них неприятной неожиданностью, но дальнейшее развитие событий стало внушать оптимизм. Запад, похоже, устал от войны. Все чаще звучат мысли о том, что не надо, мол, нам вмешиваться в «спор славян между собою» — какое, нам, собственно, дело, где проходят границы каких-то стран далеко на Востоке, что не стоит быть в конфронтации с Путиным, а надо, наоборот, дружить, чтобы было как раньше. Да и своих проблем по горло: граница с Мексикой, мигранты в Европе — всего и не перечесть. А про экзистенциальную угрозу западной цивилизации, исходящую от современного российского государства, они и слышать не хотят — выдумки это все. Да и слаб Путин: вот, Киев взять не может. Серьезной угрозы от него не исходит, а остальное — гори огнем!

Западу не до России. Его политическую систему лихорадит — один тупик в Конгрессе США с законопроектом о помощи Украине, Израилю и Тайваню чего стоит. Все более популярными и в США, и в других странах становятся изоляционистские идеи. Это прекрасный фон для любого антизападного экспансионизма.

Руководство России, по-видимому, рассчитывает не столько на большую войну, которой открыто угрожает — не хочет оно сидеть в подземных бункерах, — сколько на серию малых войн, во время которых будет откусывать у Запада по кусочку, получая в ответ ноты протеста и бессильные санкции. Они понимают, что военный потенциал НАТО многократно превышает российский, но надеются, что он не будет задействован, что дальше слов не пойдет. И тогда лично им ничего угрожать не будет.

Ошибаются ли они, столкнутся ли с настоящим сопротивлением, покажет время. Демократиям трудно быть столь же консолидированными, как диктатуры. Собственно, консолидируются они только тогда, когда понимают смертельность угрозы. Так случилось в начале Второй мировой — известно, чем она закончилась. А вдруг и сейчас поймут?

Леонид Гозман, «Новая газета Европа»