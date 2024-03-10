Только 1% людей заметят букву «К» за девять секунд: загадка для гениев 3 10.03.2024, 12:20

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Главное взять себя в руки и не растеряться.

Загадки с подвохом на логику и внимательность легко помогают выявить на самом деле гениальных людей - с очень непростыми задачами исключительная личность способна справиться за считанные секунды.

Одно из таких заданий на основе букв - с ним может справиться только 1% людей. Среди огромного количества букв Х, от которого в глазах рябит, нужно за 9 секунд разыскать букву, довольно похожую по начертанию - это К.

Очень сложно не растеряться после того, как начнется обратный отсчет времени. Если вы сможете справиться с волнением - это уже небольшая победа. Потом попробуйте полностью охватить взглядом изображение и мгновенно как бы «сканировать» каждую строку с буквами. Не забывайте, что на такое задание нужно потратить минимальное количество времени.

Буква К может не попасть в поле вашего внимания за 9 секунд. Это не стоит считать огромным провалом. Если вы снова и снова будете пытаться выполнять это задание, то станете внимательнее и впоследствии точно сможете разыскать спрятанную букву вовремя.

Подсказку можно посмотреть здесь.