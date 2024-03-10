Forbes: Россияне уничтожили уже две установки ЗРК Patriot в Украине 4 10.03.2024, 12:27

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Войска РФ ударили ракетой «Искандер».

Впервые за два года развязанной Россией войны против Украины войскам РФ, скорее всего, удалось обнаружить и поразить часть украинской батареи американского ЗРК Patriot, пишет Forbes.

Отмечается, что недалеко от Покровска россияне обнаружили украинский конвой, включавший, по-видимому, как минимум две установленные на грузовике пусковые установки для наземного комплекса Patriot.

«Отреагировав быстрее, чем обычно, российский экипаж гиперзвуковой ракеты класса «земля-земля» «Искандер» прицелился и нанес прямое попадание в украинский конвой. Две из предполагаемых пусковых установок Patriot взорвались, что почти наверняка привело к гибели их экипажей», - утверждает издание.

Также Forbes пишет, что украинские батареи Patriot за последний месяц сбили целых дюжину российских истребителей-бомбардировщиков, что «свело на нет преимущество России в воздухе».

Об уничтожении установок Patriot в Украине заявил журналист немецкого издания Bild Юлиан Репке в соцсети X (Twitter).

Тем временем Минобороны РФ 9 марта распространило видео с, как заявлялось, с ударом по ЗРК С-300 ВСУ. В росСМИ же предположили, что возможно, на этих кадрах показано поражение установок Patriot, о котором пишет Forbes.